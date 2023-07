Conseils lectures : un été de rencontres inattendues

Ces livres promettent un été inoubliable. Des histoires fascinantes, qui réservent bien des surprises.

Dans le quartier animé de Montparnasse à Paris, Elsa, Marie et Guillaume se croisent sans se connaître. En apparence, leurs vies quotidiennes les séparent, mais quand le soleil se couche, ils font face à une peur commune : la nuit.

Elsa se réfugie dans les bus pour échapper à la violence des rues. Marie cherche à combler un vide sentimental en multipliant les gardes à l'hôpital depuis son arrivée à Paris après avoir quitté Brest. Guillaume retarde la fermeture de son bar pour fuir la solitude qui le hante.

C'est au détour d'un lavomatique, dans un pub irlandais ou grâce à une annonce sur Leboncoin qu'ils finiront par se rencontrer. Mais pourront-ils, ensemble, surmonter les épreuves de leurs nuits ? Parviendront-ils à se reconstruire ?

Des matins heureux est une rencontre entre trois personnages blessés, touchants dans leur vulnérabilité et inspirants dans leur capacité de résilience. C'est une ode éclatante à la vie, soulignée par la justesse et la délicatesse qui caractérisent l'autrice.

Un portrait émouvant d'un trio lié par les mystères de la nuit parisienne et une lecture qui aborde avec finesse les thèmes de la solitude, de la maladie, des cicatrices et de la reconstruction.

Une écriture fluide et légère avec des personnages attachants, qui permet de relativiser sur de nombreux sujets (mais aussi de beaucoup méditer sur d'autres, bien plus graves) et permet, le temps d'une lecture, de croire à nouveau aux miracles !

Anna Zeller se retrouve propulsée dans une expérience aussi vertigineuse qu'inédite : elle est tirée au sort pour devenir jurée aux assises. Chargée de juger un couple sans antécédents, accusé d'empoisonnement et de meurtre, la jeune femme voit son passé refaire surface. Un passé qui la transporte vingt ans en arrière, sur une aire de jeux en Bretagne, le jour où Anna Boulanger est devenue Anna Zeller.

Il y a 22 ans, sa cousine, Aurore a disparu à Trémenc un soir survolté de match de foot. Un moment d'inattention et l'enfant s'est volatilisé. L'enquête est restée au point mort et Aurore n'a jamais été retrouvée.

Le mutisme de sa sœur Maxine qui était présente lors de l'enlèvement, l'éclatement de sa famille, la rupture avec son père, l'acharnement médiatique qui l'a forcée à changer de nom, autant de traumatismes qui s'ajoutent à la pression du procès. Anna se sent au bord de l'implosion.

Anna ne va pas faire connaissance avec le monde de la justice, les accusés et le procès. La jeune femme va plutôt rencontrer et retrouver son passé mais également faire face à la vérité. Et si les apparences étaient trompeuses ? La vérité a plusieurs visages surtout lorsqu'on change de point de vue.

L'intrigue bien ficelée entrelace l'enfance d'Anna et son rôle dans le jury. Le style est agréable, avec quelques échappées poétiques. La fin du roman, et notamment le verdict, est remarquable.

Après des années consacrées à sa carrière, Ophélie est confrontée à un diagnostic sans appel : un burnout. La jeune femme, qui avait quitté sa petite ville du sud pour la vie trépidante de Paris, se retrouve contrainte de retourner auprès de sa famille pour une période de convalescence.

C'est lors de son séjour dans un centre de remise en forme, dans le but de se reconstruire, qu'Ophélie croise le chemin d'Eliott, un artiste talentueux porteur d'un mystère à résoudre : la véracité de l'existence du trésor historique des Rotenski, la famille qui gère le centre de convalescence.

Ophélie et Eliott passent alors un pacte et décident de s'entraider.

Entre la quête d'œuvres d'art cachées, la reconstruction de soi, de nouvelles amitiés et des projets enthousiasmants, Ophélie fait le deuil de la femme qu'elle était et apprend à connaître et à aimer celle qu'elle est devenue.

Ce roman explore avec sensibilité et passion le processus de transformation, tout en offrant une belle histoire d'amitié et d'épanouissement personnel. Pour la première fois, la jeune femme va mener sa propre vie et retrouver le goût de vivre.

Après Adèle et Valentine, Lucie Castel nous présente Ophélie, faisant d'elle la personnage principale de ce troisième tome de la série Quand la vie s'en mêle.

Un roman porté par des personnages attachants et singuliers qui rappellent la beauté des relations authentiques.

Sous des dehors de roman "feel good", Quand la vie s’en mêle aborde des sujets plus graves avec justesse, sans pathos et profonde à la fois. Un style fluide, un sujet très bien ancré (burnout) ce roman a tout ce qu’il faut pour parler d’un nouveau départ.

