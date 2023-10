Le Prix Napoléon III renaît après dix ans d'absence

En 2013, Rueil-Malmaison, surnommée Ville Impériale, a repris l'organisation du prix en collaboration avec l'Association historique Les Amis de Napoléon III.

Le samedi 25 novembre 2023, marquant 150 ans depuis la disparition de Napoléon III, le prix sera décerné à Rueil-Malmaison pendant le Colloque Rueil Ville Impériale. Un salon du livre accompagnera cet événement.

Désormais, le prix sera remis tous les deux ans dans l'une des Villes Impériales, avec une dotation de 3000 €.

Les neuf ouvrages (romans et essais), en lice pour le Prix Napoléon III :

De la Peur du Peuple. Histoire de la IIe République 1848-1852, Marie-Hélène Baylac, Perrin, 2022

Le Baron Haussmann, le Grand Aménageur, Pierre Brana et Joëlle Dusseau, Mémoring, 2022

Au Plus Près du Peuple - les Voyages Politiques de Napoléon III, Rémi Dalisson, Vendémiaire, 2022

Le Dîner de l’Exposition, Michèle Dassas Ramsay, 2022

Les Villes Impériales - Enquête sur Certains Comptes Privés de Napoléon III, Denis Hannotin, SPM, 2022

Napoléon III. La Modernité Inachevée, Thierry Lentz, Perrin / BnF, 2022

Napoléon III, Gaël Nofri Alpha, 2023

Sous les Feux d'Artifice, Gwenaëlle Robert, Le Cherche Midi, 2022

l’Exposition Universelle de 1867. L’Apogée du Second Empire, Édouard Vasseur, Perrin, 2023

Le jury du Prix Napoléon III est présidé par Jean Garrigues, épaulé par Éric Anceau, Pierre Branda, Bernard Chevallier, Juliette Glickman, Xavier Mauduit, Maxime Michelet et Arnaud Péricard.

L'initiative Ville Impériale a vu le jour en 2011 à l'initiative de Rueil-Malmaison, associée à Saint-Cloud, Compiègne, et Fontainebleau. Elle rassemble des villes ayant un lien historique et patrimonial avec les Premier et Second Empires.

À ce jour, 27 villes font partie de ce réseau, avec l'ambition commune de valoriser leur patrimoine historique : Ajaccio, Autun, Auxonne, Biarritz, Boissy-Saint-Léger, Boulogne-sur-mer, Brienne-le-Château, Châtillon-sur-Seine, Châteauroux, Fontainebleau, Fréjus, l’Ile d’Aix, Lamotte-Beuvron, La Roche-sur-Yon, Maisons-Laffitte, Marengo, Montereau-Fault-Yonne, Nice, Ostroda, Plombières-les-Bains, Rambouillet, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Saint-Germain-en-Laye, Saint- Leu-la-Forêt, Sainte-Hélène et Waterloo.

En 2013, dernière remise du prix, Alain Carteret, pour son Napoléon III le Provincial (Soteca), et Steve Sainlaude et son Gouvernement impérial et la guerre de sécession et La France et le Gouvernement sudiste (L’Harmattan) avaient été désignés co-lauréats.

