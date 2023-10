Céline Navarre lauréate du Prix Pierre Mac Orlan 2023

Depuis dix-huit ans, le Prix Pierre Mac Orlan récompense une œuvre en langue française (qu'il s'agisse d'un roman, récit ou témoignage) qui, tout comme l'univers de Pierre Mac Orlan, accorde une importance particulière à l'aventure et à l'imaginaire.

Cette année, Céline Navarre est primée pour L'envers des ombres (Gallimard) :

Après plusieurs années à Paris, Lily est de retour dans les Vosges, où elle a grandi. Elle crée un jeu de miroirs sensible entre son passé et son présent, entre Paris et la campagne. Les détails du quotidien dans son village ravivent en elle les défaillances de ses premiers pas dans l’édition, le souvenir des auteurs, des cafés, et celui d’un amour croisé à Saint-Germain-des-Prés. Lily, qui se heurtait naïvement au métro, aux vitrines, se heurte au langage de la campagne, aux fêlures de son enfance, aux images de son père disparu et de sa mère enfuie de sa chambre d’hôpital, que tout le monde cherche.

Le jury, composé de Gilles Costaz, président du jury, Alain Borer, Jean-Baptiste Harang, Armelle Héliot, Fabienne Jacob, Philippe Le Guillou, Yann Queffélec et François Vallejo, a voulu récompenser « l’écriture gracieuse, raffinée, où les images élégantes sont toujours soutenues par une sensibilité profonde », en même temps qu'une oeuvre parente de celles de Pierre Mac Orlan en ce qu'elle explore le passé en opposant le monde parisien extravagant à un monde plus intime et confidentiel.

Céline Navarre succède à Vincent Hein, primé l'an dernier pour La disparition de Jim Thompson (Arléa).

crédits photo : Francesca Mantovani