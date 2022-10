Vincent Hein reçoit le 16e prix Pierre Mac Orlan

Le 16ème Prix Pierre Mac Orlan a été remis le dimanche 18 septembre 2022, à Saint-Cyr sur Morin. Avec son roman La disparition de Jim Thompson, Vincent Hein succède à Jean Rolin pour Le pont de Bezons aux éditions P.O.L..

Qui était Jim Thompson ? Homme d’affaires américain, né en 1906, il a mystérieusement disparu en mars 1967 en

Malaisie alors que les Américains étaient très engagés au Vietnam et, plus généralement, dans la région.

Connu pour sa collection d’œuvres d’art sud-asiatique, il est à l’origine du renouveau de l’industrie de la soie.

Truman Capote, Somerset Maugham ou Cecil Beaton furent ses hôtes.

Mais Jim Thompson est aussi un ancien membre de l’OSS, puis de la CIA, très au fait de la vie politique thaïlandaise

et des agissements inavouables des services secrets américains dans cette partie du monde. A-t-il été assassiné, s’est-il perdu dans la jungle implacable de Cameron Highlands ? Où a-t-il décidé de s’évaporer pour

recommencer ailleurs une autre vie ? Sa superbe maison à Bangkok est devenue un musée et son histoire, une

légende parfois réécrite par ceux qui avaient intérêt à ce qu’il disparaisse.

Vincent Hein, en enquêtant sur cette disparition, s’est passionné pour cette figure romanesque et ô combien

troublante et il nous éclaire des zones d’ombre et d’Histoire.

Vincent Hein est psychanalyste et écrivain. Né en 1970 en Moselle, il a passé une partie de son enfance en Côte

d’Ivoire, puis une année d’études à Pékin, où il est retourné vivre plus tard une douzaine d’années en tant

que diplomate. Parallèlement à la psychanalyse, il a travaillé dans l’édition et collabore régulièrement à des

revues littéraires, a créé la revue Calamar.

Le jury du Prix Pierre Mac Orlan est composé des personnes suivantes : Gilles Costaz, Alain Borer, Jean-Baptiste Harang, Armelle Héliot, Fabienne Jacob, François Vallejo.

