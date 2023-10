Claire Baglin lauréate du Prix François Mauriac 2023

Après avoir examiné les treize œuvres en lice, le jury, dirigé par Jean-Noël Jeanneney, a attribué le Prix François Mauriac 2023 à Claire Baglin pour son ouvrage En Salle, publié aux Éditions de Minuit en 2022. La remise du prix à Claire Baglin aura lieu à Malagar, au sud de Bordeaux, sur les terres de François Mauriac, le vendredi 13 octobre.

L'événement sera présidé par Alain Rousset, président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, et Jean-Noël Jeanneney, président du jury. La cérémonie sera publique et verra la participation d'élèves de seconde, terminale et BTS des lycées George Sand de Nérac, Gustave Eiffel et François Mauriac de Bordeaux.

Née en 1998, Claire Baglin détient un master en création littéraire ainsi qu'un Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique (DNSEP).

Son premier roman, En Salle, publié en 2022 aux Éditions de Minuit, mêle deux histoires : d'un côté celle des débuts professionnels de la narratrice dans un fast-food et son quotidien, et de l'autre celle des souvenirs de son enfance passée avec un père ouvrier. Ces deux trames narratives se croisent, se contrastent et parfois se font écho, unies par les gestes : ceux du travail et ceux de l'enfance.

Le jury était composé de Jean-Noël Jeanneney, Président du jury, Pierre-Henri Arnstam, François Aymé, Philippe Baudorre, Évelyne Bloch-Dano, Bernard Cazeneuve, Anne-Marie Cocula, Paule Constant, Sonia Devillers, Éric Fottorino, Grégoire Kauffmann, Hugues Le Paige, Mona Ozouf, Jean Touzot, Michel Winock, et Marie-Sylvie Bitarelle, Secrétaire du jury.

Claire Baglin succède notamment à Laurent Joly, primé en 2022 pour La rafle du Vel d’Hiv (Éditions Grasset), Jean Birnbaum, récompensé en 2021, pour Le courage de la nuance (Éditions Seuil) ou encore Caroline Fourest, lauréate en 2020, pour Génération offensée (Éditions Grasset).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

crédits photo : Matthieu Zazzo