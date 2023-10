Le Prix Blù Jean-Marc Roberts 2023 attribué à Neige Sinno

Cette année, c'est Triste Tigre de Neige Sinno qui a été couronné, un roman qui évoque l'inceste et a reçu un accueil très favorable en cette rentrée littéraire.

Il disait qu’il m’aimait. Il disait que c’est pour pouvoir exprimer cet amour qu’il me faisait ce qu’il me faisait, il disait que son souhait le plus cher était que je l’aime en retour. Il disait que s’il avait commencé à s’approcher de moi de cette manière, à me toucher, me caresser c’est parce qu’il avait besoin d’un contact plus étroit avec moi, parce que je refusais de me montrer douce, parce que je ne lui disais pas que je l’aimais. Ensuite, il me punissait de mon indifférence à son égard par des actes sexuels.