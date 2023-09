Charles Pennequin et Jiří Valoch, Prix Heidsieck 2023

Le prix international de littérature Bernard Heidsieck – Centre Pompidou a été créé en 2017 dans

le cadre du festival de la littérature vivante Extra!, avec le soutien de la Fondazione

Bonotto, puis, depuis 2022, celui d’Archivio Conz.

Ce prix de littérature internationale entend mettre à l’honneur et récompenser des formes multiples et diverses de création et de diffusion de la littérature, souvent autres que le livre : poésie sonore, performance, conférence performée, lecture, film-poème, création radiophonique, littérature exposée, littérature numérique, etc. Placé sous l’égide du poète Bernard Heidsieck (1928-2014), véritable pionnier de la poésie sonore, ce prix littéraire du Centre Pompidou affirme ainsi sa grande singularité.

Le jury du prix est présidé par Frederic Acquaviva et se compose de Jean-Max Colard, Mica Gherghescu, Nathalie Heidsieck, Michaël Batalla, Hubertus von Amelunxen et, pour cette année seulement, Thomas Millroth et Cia Rinne.

Pour cette édition, deux nouveaux lauréats succèdent à Anne-James Chaton et Esther Ferrer, récompensés l'an dernier.

Une œuvre de poésie visuelle et conceptuelle

Le prix d’honneur, qui récompense une figure majeure de la littérature hors du livre, a été attribué

à Jiří Valoch (République tchèque), personnalité emblématique et historique de la poésie visuelle

et conceptuelle depuis le milieu des années 1960.

Depuis 1964, Jiří Valoch crée de la poésie visuelle et conceptuelle, des concepts photographiques, des installations textuelles et des dessins conceptuels. En lui remettant le prix d’Honneur Bernard Heidsieck-Centre Pompidou, le jury affirme l’importance de cette œuvre de poésie visuelle et conceptuelle qui s’est construite dès le milieu des années 1960 dans une Tchécoslovaquie alors sous l’emprise du régime communiste, en marge des réseaux européens et new yorkais de l’art conceptuel dont il fait pourtant pleinement partie. Le jury souhaite « que le Prix contribue à élargir sa reconnaissance internationale ».

Le prix littéraire Bernard Heidsieck – Centre Pompidou 2023, qui distingue un auteur ou une autrice

pour sa création littéraire, a été attribué à Charles Pennequin (France).

Né dans les Haut-de-France et publiant, essentiellement de la poésie, depuis les années 1990, Charles Pennequin a effectué de nombreuses performances en France et à l’étranger (pays européens, Afrique, Russie, Asie) et participé à de nombreuses revues de poésie (Nioques, Poezi proleter, Facial, Java, Ouste, TXT, ...). Il a principalement publié ses livres aux éditions P.O.L.

Son dernier ouvrage, Petite bande (P.O.L, mai 2023), regroupe des poèmes et des dessins. Le jury a voulu récompenser « l’œuvre d’une figure et d’une voix singulière, éructive, vociférante du paysage littéraire français et international, auteur d’une œuvre ouverte à de multiples formes (textes, lectures, performances publiques, dessins, etc.). Une création littéraire qui ne doit rien aux effets de mode, mais tout à l’entêtement compulsif de la création. »

crédit image : Centre Pompidou