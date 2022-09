Anne-James Chaton et Esther Ferrer, lauréats du Prix Bernard Heidsieck

Deux récompenses ont ainsi été remises au cours de la soirée. D'une part, le Prix d’honneur qui récompense un auteur pour l’aspect remarquable de l’ensemble de son œuvre a été attribué à Esther Ferrer, figure majeure et historique de la poésie-action.

Née en 1937 à San Sebastián (Espagne) et vivant à Paris depuis le début des années 1970, Esther Ferrer est une figure majeure de l’art des cinquante dernières années, pionnière de l’art action et de la performance.

Ce prix d’honneur vient récompenser l’attachement profond d’Esther Ferrer au langage, à la parole autant qu’à une poésie du geste et de l’action qui l’a rendue toujours présente dans le monde de la poésie sonore ou performée. En 1967, elle rejoint le groupe Zaj composé de Walter Marchetti et Juan Hidalgo.

À l’origine de nombreux concerts, actions, publications et installations, leur art, influencé par John Cage et Marcel Duchamp, est fondé sur des gestes minimalistes et des objets ordinaires. Dès 1967, Esther Ferrer est invitée aux plus prestigieux festivals pour ses performances en temps réel mais non improvisées. Elle écrit des textes, telles des partitions avec notes et dessins; ses gestes mesurés s’organisent de façon musicale et poétique.

À partir des années 1970, elle développe également une pratique photographique et du dessin. Elle réalise des toiles assurant ainsi une continuité entre ses performances et son travail plastique. Pour Esther Ferrer l’art est politique en tant que lieu de l’afrmation, de la construction du sujet, l’endroit de la liberté face aux diktats de toutes sortes. Esther Ferrer a représenté, en 1999, l’Espagne à la Biennale de Venise.

D'autre part, le prix littéraire Bernard Heidsieck – Centre Pompidou 2022, qui distingue un auteur pour sa création littéraire hors du livre : il a été attribué à Anne-James Chaton.

Né en 1970 à Besançon, l’écrivain, performeur et artiste Anne-James Chaton a développé une œuvre multipolaire, fondée sur une étude continue des matériaux textuels qui rythment le quotidien des sociétés contemporaines. Cette littérature « pauvre », fabriquée au jour le jour par une multitude de machines - tickets de caisse, billets d’entrée de musée, prospectus, cartes de visite, de crédit, d’abonnement, etc. - constitue la matière de son travail textuel, sonore et visuel.

La dimension plurielle et polyglotte de son œuvre l’a conduit à développer des projets avec des artistes d’autres scènes et d’autres langues. Il a créé des pièces avec Phia Ménard, Sylvain Prunenec, Valeria Giuga, et a écrit de nombreux albums avec le guitariste Andy Moor (The Ex), le musicien allemand Carsten Nicolaï aka Alva Noto et le membre de Sonic Youth, Thurston Moore.

Ses livres sont publiés en France par les éditions P.O.L. et ses compositions sonores paraissent sur le label allemand Noton. Anne-James Chaton a été pensionnaire de la Villa Médicis, Académie de France à Rome en 2020. Le jury a voulu récompenser la très grande cohérence de l’œuvre littéraire d’Anne-James Chaton, par-delà les formes multiples et souvent originales qui se trouvent investies, et a souligné la force conceptuelle de ses travaux d’écriture, reconnus en France comme à l’étranger.

Le jury réunissait Jean-Michel Espitallier (écrivain), Paul Bernard (Mamco), Éric Loret (Libération), Anne-Christine Royère (universitaire), Sylvie Zavatta, jury invité du président (Frac Franche Comté), Laure Limongi (écrivaine) et Cia Rinne, jury invité de l’Archivio Conz, Berlin (écrivaine), sous la présidence de Joël Hubaut. Sans oublier les membres permanents que sont Jean-Max Colard (Centre Pompidou), Mica Gherghescu (Bibliothèque Kandinsky), Emmanuelle Heidsieck (écrivaine) et Michaël Batalla (CipM).

Le prix littéraire Bernard Heidsieck – Centre Pompidou a été créé en 2017 dans le cadre du festival de la littérature vivante EXTRA!, avec le soutien de la Fondazione Bonotto, puis, depuis 2022, avec le soutien d’Archivio Conz.

Ce prix de littérature internationale entend mettre à l’honneur et récompenser des formes multiples et diverses de création et de difusion de la littérature, souvent autres que le livre : poésie sonore, performance, conférence performée, lecture, film-poème, création radiophonique, littérature exposée, littérature numérique, etc.

Placé sous l’égide du poète Bernard Heidsieck (1928-20174), véritable pionnier de la poésie sonore, ce prix littéraire du Centre Pompidou affirme ainsi sa grande singularité.

L'année dernière, le Prix Bernard Heidsieck avait récompensé Nora Turato et Katalin Ladik.

