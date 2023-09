Alexandre de Vitry lauréat du Prix Émile Perreau-Saussine 2023

Ce prix a été lancé en mémoire d'Emile Perreau-Saussine, éminent professeur de philosophie politique à l'université de Cambridge, spécialisé dans l'étude des interactions entre la politique et la religion, disparu en 2010.

Ce prix vise à reconnaître et récompenser les réalisations d'un jeune chercheur travaillant dans les domaines des Sciences Humaines, des Sciences politiques, de l'Histoire des idées, du Droit public ou de l'Économie.

La notion de fraternité est une idée bien ancrée dans la conscience des Français, met en exergue Alexandre de Vitry. Pour preuve : elle est inscrite dans la devise républicaine et orne le fronton de tous les édifices publics.

Néanmoins, l'auteur postule qu'on dispose de peu d'informations sur ses origines, son développement, et comment son utilisation a évolué, contrairement à la liberté et à l'égalité, qui sont ses compagnes dans la devise républicaine. L'objectif de cet ouvrage, présente Gallimard, est de pallier cette lacune en retraçant l'évolution de la métaphore de la fraternité dans la culture française depuis la Révolution.

Un parcours à la fois historique et littéraire, des socialistes utopiques à Romain Gary, en passant par Baudelaire (auquel il emprunte son titre), Hugo, Péguy et quelques autres. Il sera possible, grâce à cette somme, de plaider sur des bases solides, faisant une place aux ambiguïtés et aux contradictions, une cause qui est au coeur des sensibilités actuelles.