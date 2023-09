Littérature jeunesse : la sélection du Prix Vendredi 2023 révélée

Rentréelittéraire23 - Voici la sélection 2023 du Prix Vendredi :

Au nom de Chris, de Claudine Desmarteau, Gallimard Jeunesse

Dix-huit ans, pas trop con, de Quentin Leseigneur, Sarbacane

Premier rôle, de Mikaël Ollivier, Thierry Magnier

Le souffle du puma, de Laurine Roux, L'école des loisirs

De larmes et d'écume, Stéphane Michaka, Pocket jeunesse

This is (not) a love letter, d'Anouk Filippini, Auzou

Octave, d'Arnaud Cathrine, Robert Laffont

La dernière saison de Selim, de Pascale Quiviger, Rouergue

Tous nos rêves ordinaires, d'Élodie Chan, Sarbacane

Griffes, de Malika Ferdjoukh, L'école des loisirs

Chaque année, un panel d'ouvrages francophones, destinés aux jeunes de plus de 13 ans et publiés entre le 1er octobre de l'année précédente et le 30 septembre de l'année en cours, est présenté à un jury d'experts pour évaluation.

Le jury du Prix Vendredi 2023 est composé de : Raphaële Botte, journaliste pour le supplément Livres de Mon Quotidien, pour le magazine Lire et pour Télérama ; Claire Castillon, autrice lauréate du Prix Vendredi 2022 ; Philippe-Jean Catinchi, rédacteur culture au Monde ; Françoise Dargent, rédactrice en chef Culture au Figaro et autrice de trois romans jeunesse ; Marie Desplechin, journaliste et autrice de livres jeunesse et adultes ; Nathalie Riché, critique en littérature de jeunesse, elle anime le blog www.allonz-enfants. com ; Simon Roguet, libraire, Librairie M'Lire (Laval) ; Sophie Van der Linden, romancière et critique, spécialiste de la littérature pour la jeunesse contemporaine.

Prix Vendredi et Pass Culture

Une collaboration inédite a vu le jour cette année entre le Prix Vendredi et le programme Pass Culture, donnant naissance au Prix Vendredi - Jury des jeunes pass Culture. Ce nouveau prix sera décerné par un groupe de sept jeunes amateurs de lecture venant de différentes régions, tous bénéficiaires du pass Culture.

Les œuvres primées des éditions précédentes du Prix Vendredi seront également mises en avant et critiquées au sein d'un club de lecture intégré à l'application Pass Culture.

La Fondation d'entreprise La Poste, un partenaire de longue date du Prix Vendredi, finance le prix cette année avec une dotation totale de 3000 €. Le soutien au Prix Vendredi s'étend également à la Sofia, la Fondation Crédit Mutuel pour la lecture, le CFC, en collaboration avec Lecture Jeunesse et le magazine Je Bouquine.

Crédits photo : Prix Vendredi

