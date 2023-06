Deux lauréates pour le Prix “Facile à lire” Bretagne 2023

Le Prix « Facile à lire Bretagne » est ouvert aux bibliothèques et aux médiathèques de Bretagne et s’inscrit dans la démarche du « Facile à lire » qui vise à donner ou à redonner le goût de la lecture aux personnes dites « éloignées » du livre par l’intermédiaire notamment de rencontres avec des artistes auteurs.

Le Prix est soutenu par la Direction régionale des affaires culturelles Bretagne, la Région Bretagne, les quatre départements bretons, ainsi que par la Sofia.

Il est organisé en collaboration avec les quatre bibliothèques départementales de Bretagne, le CLPS et l’AMISEP (organismes de formation spécialisés dans le champ de l’illettrisme), ainsi que la Ligue de l’enseignement du Morbihan.

Le jury était composé de lecteurs et lectrices de 68 communes bretonnes.

Agnès Domergue et Cécile Hudrisier s'inspirent de la forme japonaise ancestrale du Koan en utilisant des plantes aux noms évocateurs tels que les immortelles, les pensées, les éphémères, l'amour en cage ou encore la canne à pêche des anges. Le Koan se compose de courtes phrases, d'anecdotes ou d'énigmes destinées à provoquer la méditation et à susciter une « étincelle d'éveil ». À partir de ces Koans, une fleur inconnue éclot. À travers leur travail, elles nous offrent un magnifique herbier qui nous invite à nous émerveiller, à réfléchir et à méditer. Cet ouvrage est véritablement unique, témoignant d'une originalité et d'une force remarquables. Il explore les mystères de la nature et de notre propre nature, offrant des perspectives pour approcher la réalisation de soi. - Résumé de L’herbier philosophe par Chat GPT

En 2021, la récompense a été attribuée à La Poule qui fit le tour du monde de Guirec Soudée, publié par les éditions Hachette Enfants.

À LIRE - L’herbier philosophe, déambulations d’un jardinier poète

Les bibliothèques de Plaintel (22) et Betton (35) ont remporté le Prix « Bibliothèques » (catégories moins de 8000 habitants et plus de 8000 habitants) pour leur implication dans l’organisation du prix.

Le réseau des médiathèques de Couesnon Marches de Bretagne s’est vu décerner une mention spéciale du jury, pour le dynamisme de la démarche mise en place dans ses établissements.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones