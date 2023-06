Koichi Yumoto remporte le Prix du livre d’art 2023

Le Prix du livre d’art rend hommage à un travail exceptionnel dans le secteur de l’histoire de l’art. L’œuvre gagnante s'adresse à un public diversifié et offre une perspective inédite sur un sujet, une création ou un domaine, ravivant son attrait. Cette 4e édition salue Koichi Yumoto pour son ouvrage Yōkaï, Créatures et esprits surnaturels du Japon, publié aux éditions de La Martinière en 2022 et traduit par Lucie Blanchard.