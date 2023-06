Les finalistes du Prix Apollinaire 2023 dévoilés

Le prix Constantinople, décerné pour la première fois en 2022, a vocation à « rapprocher les deux rives du Bosphore », soit les cultures et civilisations d’Orient et d’Occident. Les deux lauréats de la seconde édition sont l’écrivain algérien Boualem Sansal et le grand reporter, correspondante à Istanbul pour Le Figaro, Delphine Minoui. Ce prix est doté de 10.000 euros, à partager entre les deux récompensés.