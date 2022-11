Denise Desautels, lauréate du Prix Apollinaire 2022

Née à Montréal, Denise Desautels a publié une trentaine de recueils de poèmes et de nombreux livres d’artiste autant au Québec qu’à l’étranger. Elle a reçu, entre autres, le Prix du Gouverneur général du Canada (Le saut de l’ange, 1993, L’Arbre à paroles & Le Noroît), le Prix Athanase David et le Prix de Littérature francophone Jean Arp, ces deux derniers lui ayant été remis pour l’ensemble de son œuvre.

Vice-présidente de l’Académie des lettres du Québec, de 1996 à 2002, membre du comité d’organisation de la Rencontre québécoise internationale des écrivains, de 1997 à 2012, et membre de nombreux jurys littéraires, elle s’est vu attribuer en 2005-2006, par le Conseil des arts et des lettres du Québec, une bourse de carrière pour sa « contribution exceptionnelle à la culture québécoise ».

Voici, un résumé de l’ouvrage par l’éditeur :

À l’origine de Disparaître, il y a la rencontre entre Denise Desautels et le travail et l’artiste Sylvie Cotton, dont l’ouvre homonyme a bouleversé la poète et lui a donné l’élan et la ferveur pour assumer jusqu’au bout sa folie. L’auteure choisit ce face à face avec un miroir, sa cendre — et toutes les mémoires qu’elle porte en elle —, et son écriture y trouve sa voie/voix.