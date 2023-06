Stéphanie Dupays, lauréate du Prix littéraire de l’Académie nationale de médecine

Le Prix littéraire de l’Académie nationale de médecine récompense pour ses qualités littéraires un livre ayant parmi ses thèmes principaux les disciplines et professions de la santé, la maladie ou la santé du corps ou de l’âme. Il peut s’agir d’un roman, d’un récit ou d’un texte de non-fiction.

Le prix récompense un livre en langue française, d’un auteur vivant, paru au plus tôt l’année qui précède l’année du concours. Il n’est pas doté. Il donne droit à la qualification de lauréat de l’Académie nationale de médecine.

En sont exclus les ouvrages relevant de la recherche universitaire dans les domaines de la médecine ou de l’histoire de la médecine et les ouvrages de vulgarisation scientifique, sauf s’ils témoignent d’une démarche littéraire particulièrement originale.

L'histoire de famille entourant l'arrière-grand-mère de la narratrice, Anne Décimus, est empreinte de légendes. Selon ces récits, Anne aurait suivi son mari dans la mort, créant ainsi une étrange fascination chez Stéphanie Dupays, la narratrice. Poussée par un sentiment de proximité singulier envers cette ancêtre, Stéphanie décide de mener une enquête. Ce faisant, elle découvre un secret qui ébranle ses convictions : Anne a passé la majeure partie de sa vie dans un asile et est décédée quarante ans après la date officiellement connue de tous.

Comment a-t-il été possible d'effacer l'existence de cette femme au point que même ses proches ignorent tout d'elle ? Un puma dans le coeur relate le cheminement intime de Stéphanie vers la compréhension et la réappropriation de son héritage familial. Ce roman soulève des questionnements profonds sur nos vulnérabilités originelles en explorant les liens et les malentendus qui unissent ou séparent les membres d'une même famille. À travers une fusion subtile de fiction et de récit personnel, Stéphanie Dupays donne une voix à une femme extraordinaire, réduite au silence par son incapacité à trouver sa place dans le monde.

- Résumé de Un puma dans le cœur par Chat GPT