Les 4 lauréates du Grand Prix de l’Héroïne 2023

Le Grand Prix de l'Héroïne Madame Figaro, qui célèbre chaque année depuis 18 ans les héroïnes de la littérature française et étrangère, a été décerné à :

Roman français

Monica Sabolo, La vie Clandestine (Gallimard)

« Je tenais mon sujet. Un groupe de jeunes gens assassinent un père de famille pour des raisons idéologiques. J'allais écrire un truc facile et spectaculaire, rien n'était plus éloigné de moi que cette histoire-là. Je le croyais vraiment. Je ne savais pas encore que les années Action directe étaient faites de tout ce qui me constitue : le silence, le secret et l'écho de la violence. » La vie clandestine, c'est d'abord celle de Monica Sabolo, élevée dans un milieu bourgeois, à l'ombre d'un père aux activités occultes, disparu sans un mot d'explication.

C'est aussi celle des membres du groupe terroriste d'extrême gauche Action directe, objets d'une enquête romanesque qui va conduire la narratrice à revisiter son propre passé. Comment vivre en ayant commis ou subi l'irréparable ? Que sait-on de ceux que nous croyons connaître ? - Extrait et résumé de l'ouvrage

Roman étranger

Ananda Devi, Sylvia P. (Bruno Doucey)

« Au fond du couloir, une jeune femme marche comme si elle dansait, encore sous l'effet des somnifères qu'elle a avalés, elle marche en déséquilibre sur sa propre vie, elle ne se rend pas compte qu'elle ne tient pas sur la mince ligne droite qu'elle s'est tracée mais elle avance quand même, elle avance en dansant sur ses pierres, sur ses cailloux, sur ses rochers, le coeur entaillé, la bouche boursoufflée, l'ombre désarrimée, elle avance quand même avec son nez rougi de larmes, ses hanches tanguantes, ses yeux noyés, une bouteille de coca à la main, ne sachant quoi en faire jusqu'à ce qu'une infirmière vienne la lui prendre de peur qu'elle ne se casse, qu'une autre infirmière l'emmène au lit de peur qu'elle ne se casse. » - Extrait de l'ouvrage

Biographie/Récit

Justine Augier, Croire, sur les pouvoirs de la littérature (Actes Sud)

La littérature prend soin des rêves défaits et les attise, dans l'espoir que peut-être, d'une façon mystérieuse, ils puissent cheminer pour en embraser d'autres. Dans une époque prodigue en menaces et en sombres horizons, tandis qu'elle tourne autour d'un livre qui affirmerait la puissance du langage — la capacité des phrases à changer quelque chose au réel, par l'entremise de ceux qui lisent —, Justine Augier voit son projet d'écrire sur la littérature comme lieu de l'engagement entrer en collision avec la maladie et bientôt la mort de sa mère. Alors que la nature même de l'urgence mute, l'intime et l'universel se tressent dans un texte bouleversant de justesse et de clairvoyance. Qui choisit de croire à la force des mots, à la valeur sacrée de leur sens, à leur mise en acte — aux pouvoirs de la littérature. Jusqu'à faire de chaque lecteur un résistant. A l'intersection du littéraire et du politique, un livre bref et fulgurant qui trouve sa place auprès de ceux de Hannah Arendt et Joan Didion. - Résumé

BD/Roman graphique

Lucie Mikaelian, Jeanne Boëzec, et Lisa Chetteau, Mes quatorze ans (Gallimard BD)

Lucie a trente ans quand elle retrouve le journal intime qu'elle a tenu l'année de ses quatorze ans. Dans ce carnet, elle a confié sans filtre ses amours, ses désirs, ses frustrations, mais aussi et surtout son obsession : perdre sa virginité. Aujourd'hui, elle interroge avec humour la manière dont sa sexualité s'est construite, entre regard masculin, représentations culturelles et injonctions du corps parfait. - Résumé

Le jury de l’édition 2023 était présidé par Colombe Schneck, écrivaine et chroniqueuse à Madame Figaro. Elle était entourée de Florence Loiret Caille, Alex Lutz, Olivier Saillard, Liya Kebede, Louison, Bernard Babkine, Minh Tran Huy, Nelly Garnier, fidèle lectrice de Madame Figaro, Mélanie Davoust, fondatrice du blog littéraire « Demain je lis », Anne-Laure Vial, présidente de la librairie ICI, et Valentine Tedo tiktokeuse @entouteslettres.

« Ce Prix est devenu un rendez-vous emblématique et a permis à Madame Figaro de renforcer son empreinte littéraire. Nous avons la volonté de contribuer pleinement à la naissance et à la mise en lumière de futures grandes plumes, parmi les auteur(e)s et nos lectrices. Valoriser la littérature est une de nos missions, et ce prix, comme l’ensemble de nos initiatives en la matière, y participe » explique Anne-Florence Schmitt, Directrice de la rédaction de Madame Figaro

« Les écrivain(e)s sélectionné(e)s et primé(e)s démontrent, cette année encore, que la littérature défendue par Madame Figaro est d’abord celle qui est lue, une littérature pour les lectrices, la preuve de notre confiance dans leur curiosité, leur intelligence et leur sensibilité » commente Colombe Schneck, Présidente du jury du Grand Prix de l’Héroïne.

Lors de l'édition 2022, les lauréates étaient Agnès Desarthe (roman français avec L’éternel fiancé aux éditions Points), Joyce Maynard (roman étranger avec Où vivaient les gens heureux aux éditions 10/18), Natasha Trethewey (bio/récit avec Memorial Drive aux éditions Points), Elizabeth Colomba & Aurélie Lévy (BD/roman graphique avec Queenie, la marraine de Harlem aux Anne Carrière).

