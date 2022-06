Le Grand Prix de l’Héroïne Madame Figaro 2022 dévoile ses cinq lauréates

Le jury du Grand prix de l’Héroïne, présidé par Colombe Schneck, auteure et chroniqueuse à Madame Figaro, a dévoilé jeudi 16 juin le palmarès de l'édition 2022 de ce prix qui a pour vocation de « mettre en évidence des livres qui ont pour héroïnes des femmes singulières ». Les livres primés pour cette édition 2022, qui récompensait pour la première fois un ouvrage dans la catégorie Bandes dessinées/Romans graphiques, sont :



ROMAN FRANÇAIS / Agnès Desarthe, L’éternel fiancé

Étienne déclare son amour à la narratrice à un concert de Noël. Ils ont 4 ans. On les rencontre quarante plus tard à Paris. Entre mélancolie et exaltation, épreuves et rédemptions, arc-en-ciel et orages, on voyage dans la vie d’une femme par petites touches impressionnistes, au gré des différentes rencontres avec cet « éternel fiancé »

BD/ROMAN GRAPHIQUE / Elizabeth Colomba & Aurélie Lévy, Queenie, la marraine de Harlem

C’est la marraine de Harlem, c’est Stéphanie St. Clair, née à la Martinique, qui deviendra la reine de la loterie clandestine de ce quartier de Manhattan dans l’entre-deux-guerres. Le trait élégant des dessins en noir et blanc donne beaucoup de force au destin de cette femme hors norme, qui se bat dans un monde d’hommes et qui a toujours su défendre ses pairs contre les violences policières.

BIO/RÉCIT / Natasha Trethewey, Memorial Drive (Traduit par Céline Leroy)



Dans ce récit magistral et poignant, la poétesse et auteure américaine Natasha Trethewey rend un magnifique hommage à sa mère, assassinée le 5 juin 1985 par son ex-mari. Elle met à l’honneur cette femme, qui a tellement cru au bonheur et toujours rencontré le malheur, dans ce livre qui est aussi l’histoire d’un pays meurtri par le racisme.

ROMAN ÉTRANGER / Joyce Maynard, Où vivaient les gens heureux (Traduit par Florence Lévy-Paoloni)



Eleanor, jeune artiste à succès, veut tourner le dos à son sombre passé. Elle achète une maison dans le New Hampshire, rencontre Cam, aura trois enfants… Un certain goût du bonheur au milieu d’une belle nature, et puis c’est jour d’orage dans la vie, dans les coeurs : tout bascule. On suit le destin d’Eleanor dans cette fresque familiale tumultueuse nourrie de drames, de trahisons, d’amour et d’émotion.

Ce palmarès montre la place qu’a acquise le Grand prix de l’Héroïne Madame Figaro dans le paysage des prix littéraires. La cérémonie du 16 juin à l’Hôtel Raphael, dont Panerai était le partenaire, a réuni de nombreux passionnés de littérature. Le magazine donnera dans les mois à venir un fort retentissement aux quatre ouvrages primés et à leurs auteures.

Outre Colombe Schneck, sa présidente, le jury était composé de Rachida Cantona-Brakni, Florence Loiret Caille, Caroline de Maigret, Alex Lutz, Germain Louvet, Bernard Babkine, journaliste à Madame Figaro, Nelly Garnier, une fidèle lectrice du magazine, l’instagrameuse Mélanie Davoust (@demainjelis) et Anne-Laure Vial, co-fondatrice de ICI Librairie.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits : Dante Desarthe / Nancy Crampton / Audrey Bethel