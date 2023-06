Gaëlle Obiégly, lauréate du Prix François Billetdoux 2023

Cette année, la lauréate du Prix François Billetdoux est Gaëlle Obiégly avec Totalement inconnu paru aux éditions Christian Bourgois en août 2022.

Célébration joyeuse de l’écriture, le onzième roman de Gaëlle Obiégly embarque le lecteur dans les méandres de la création avec une insolente et très vivifiante liberté que le jury du prix François Billetdoux, composé des membres de la commission de l’écrit de la Scam, est très heureux de saluer. - Jury du prix François Billetdoux 2023

Dans ce récit, la narratrice, hôtesse d'accueil, se trouve soudainement confrontée à une voix mystérieuse qui lui donne des instructions énigmatiques et provoque en elle des impressions étranges. À travers des souvenirs et des réflexions enchevêtrés, elle réalise qu'elle sait bien plus de choses qu'elle ne l'imaginait, comme si elle connaissait intimement la Finlande sans y avoir jamais mis les pieds, ou qu'elle comprenait ce que signifie être mort alors qu'elle est encore en vie.

Au fil de ce monologue, Gaëlle Obiégly nous plonge dans une enquête fantastique qui interroge notre place dans le monde et au sein de notre propre existence. Avec une combinaison subtile de gravité, d'humour et d'émotion, l'autrice nous pousse à remettre en question nos certitudes et à ouvrir notre esprit à l'accueil de l'autre.

Ce texte explore ainsi les limites de la connaissance, la complexité des souvenirs et la capacité de l'esprit à transcender les frontières de l'expérience personnelle. Une expérience de lecture qui nous pousse à réfléchir sur notre propre relation au monde et à notre perception de la réalité.

Née en 1971 à Chartres, Gaëlle Obiégly a fait des études d’art puis de russe avant de publier son premier roman Petite figurine en biscuit qui tourne sur elle-même dans sa boîte à musique en 2000 dans la collection L'Arpenteur chez Gallimard.

Dans les années qui suivent, elle publie dans la même collection cinq romans dont Gens de Beauce (2003), Faune (2005) et La Nature (2007). Mon prochain paraît en 2013 aux éditions Verticales. De 2014 à 2015, Gaëlle Obiégly a été pensionnaire de la Villa Médicis. Elle obtient un succès critique et public avec N’être personne (Verticales, 2017). Elle collabore occasionnellement à des revues dont L’Impossible et Les Chroniques Purple.

Ce prix est doté de 5000 € par la Scam. Le jury était composé de Laura Alcoba, Arno Bertina, Catherine Clément, Colette Fellous, Simonetta Greggio, Nedim Gürsel, Ivan Jablonka, Isabelle Jarry, Bertrand Leclair, Pascal Ory, ainsi que Michèle Kahn, fondatrice du Prix.

L'an dernier, Linda Lê recevait le prix, à titre posthume.

