Les 10 lauréats du Prix Babelio 2023

Les lauréats de la cinquième édition du Prix Babelio sont :

- Les gens sont beaux, Baptiste Beaulieu et Leng Qin (Arènes)

« Je vais te confier un secret : un être humain, c'est une histoire. Et quand tu connais cette histoire, ça change tout. » - Extrait de l'ouvrage

- Le coeur en braille de Joris Chamblain, Pascal Ruter et Anne-Lise Nalin (Dargaud)

« Jusque-là, pour Victor, une année scolaire, c'est du saut à l'élastique sans l'élastique. Ce qu'il préfère ? Écouter les Rolling Stones, se gaver de loukoums avec son copain Haïçam, parler mécanique avec son drôle de père... Mais lorsque Marie-José, génie absolue, déboule dans sa vie un beau jour de contrôle de maths, c'est tout son univers qui implose... Pourquoi, soudainement, cette intello et violoncelliste de talent, a-t-elle besoin de lui ? Une amitié étrange va naître entre ces deux ados que tout oppose.

Vont-ils pouvoir cacher le secret de Marie-José jusqu'au bout ? » - Résumé de l'éditeur

- La constance du prédateur de Maxime Chattam (Albin Michel)

« Ils l'ont surnommé Charon, le passeur des morts. De son mode opératoire, on ignore tout, sauf sa signature, singulière : une tête d'oiseau. Il n'a jamais été arrêté, jamais identifié, malgré le nombre considérable de victimes qu'il a laissées derrière lui. Jusqu'à ce que ses crimes resurgissent du passé, dans les profondeurs d'une mine abandonnée... » - Résumé de l'éditeur- Les femmes du bout du monde de Mélissa Da Costa (Albin Michel)

« Si tu te demandes ce que nous faisons ainsi, loin des hommes, je vais te dire : nous veillons sur notre petit univers, nous veillons les unes sur les autres. C'est ce que font les femmes du bout du monde. A la pointe sud de la Nouvelle-Zélande, dans la région isolée des Catlins, au coeur d'une nature sauvage, vivent Autumn et sa fille Milly. Sur ce dernier bastion de terre avant l'océan Austral et le pôle Sud, elles gèrent le camping Mutunga o te ao, le bout du monde en maori.

Autumn et Milly forment un duo inséparable, jusqu'au jour où débarque Flore, une jeune parisienne en quête de rédemption... Hantées par le passé mais bercées par les vents et les légendes maories, ces trois femmes apprendront à se connaître, se pardonner et s'aimer. Mélissa Da Costa nous offre un voyage inoubliable à travers des paysages d'une stupéfiante beauté, aux côtés de personnages inspirés et inspirants.

Un nouveau roman magistral et une ode à la liberté. » - Résumé de l'éditeur

- Just wanna be your brother, de Nine Gorman et Mathieu Guibé (Albin Michel)

« Je crois que je préfère qu'on ne soit pas du même sang, finalement. Parce que ça rend ce qu'on a encore plus spécial, plus fort, Ash."

Rien ne laissait supposer que ces deux-là seraient inséparables. Zach, le musicien en herbe, toujours le nez plongé dans son carnet de chansons.

Ash, le joueur de baseball, dont l'air inaccessible fait craquer toutes les filles. Pourtant, s'ils pouvaient passer chaque minute de leur existence ensemble, ils le feraient sans hésiter. Mais les années lycée amènent avec elles leur lot de bouleversements. Les premiers amours, les premiers coeurs brisés, les premiers secrets. Leur lien unique semble plus solide que jamais. Mais pourra-t-il vraiment résister à tout ?

Ce ne sont pas toujours les épreuves les plus dures qui changent une amitié. » - Résumé de l'éditeur

- Conte de fées, de Stephen King, traduit par Jean Esch (Albin Michel)

« Le génie narratif de Stephen King atteint de nouveaux sommets et bouscule les frontières de l'imaginaire. Conte de fées, c'est l'histoire magnifique et terrifiante d'un garçon de dix-sept qui hérite de clés ouvrant sur un univers parallèle où le Bien affronte le pouvoir écrasant du Mal. Une bataille dont l'enjeu est capital... pour notre monde. "Un Il était une fois pas comme les autres". The Daily Mail "Un mélange de genres et d'univers pour les inconditionnels de King".

The New York Times Book Review "Un conte enchanteur et fantastique sur un lieu familier qui devient totalement nouveau". The Washington Post "Stephen King a écrit plus de cinquante romans, autant de best-sellers, et plus de deux cents nouvelles. Couronné par de nombreux prix littéraires, il est devenu un mythe vivant de la littérature américaine (médaille de la National Book Foundation en 2003 pour sa contribution aux lettres américaines, Grand Master Award en 2007 pour l'ensemble de son oeuvre)".

En février 2018, il a reçu un PEN award d'honneur pour service rendu à la littérature et pour son engagement en faveur de la liberté d'expression. - Résumé de l'éditeur

- Captive (Tome 2), de Sarah Rivens (BMR)

« Entre guerres de pouvoir, famille de coeur, nouvelles chances et trahisons, la dynastie des Scott est sur le point de vivre un nouveau tournant. Une année s'est écoulée depuis qu'Asher a arraché Ella à sa nouvelle vie. Et tandis que la jeune femme essaie de panser ses blessures, lui, est hanté par le souvenir de ses yeux bleus. Pourtant, le leader du réseau des Scott est bien trop fier pour revenir toquer à sa porte.

Jusqu'à ce que leurs univers entrent à nouveau en collision. La possessivité d'Asher prend le dessus, et le leader est bien déterminé à réveiller les sentiments de celle qu'il surnomme " son ange " ... sans réaliser que cela signifie également raviver les siens. Mais Ella refuse de lui pardonner son année de silence. Et si pendant longtemps, l'ange s'est plié à ses volontés, elle est aujourd'hui décidée à embraser son univers, quitte à y laisser quelques plumes. » - Résumé de l'éditeur

- La petite-fille, de Bernhard Schlink, traduit par Bernard Lortholary (Gallimard)





« À la mort de son épouse Birgit, Kaspar découvre un pan de sa vie qu’il avait toujours ignoré : avant de quitter la RDA pour passer à l’ouest en 1965, Birgit avait abandonné un bébé à la naissance. Intrigué, Kaspar ferme sa librairie à Berlin et part à la recherche de cette belle-fille inconnue. Son enquête le conduit jusqu’à Svenja, qui mène une tout autre vie que lui : restée en Allemagne de l’Est, elle a épousé un néonazi et élevé dans cette doctrine une fille nommée Sigrun. Kaspar serait prêt à voir en elles les membres d’une nouvelle famille. Mais leurs différences idéologiques font obstacle : comment comprendre qu’une adolescente, par ailleurs intelligente, puisse soutenir des théories complotistes et racistes ? Comment l’amour peut-il naître dans ce climat de méfiance et de haine ? Cette rencontre contrariée entre un grand-père et sa petite-fille nous entraîne dans un passionnant voyage politique à travers l’histoire et les territoires allemands. Plus de vingt-cinq ans après Le liseur, Bernhard Schlink offre de nouveau un grand roman sur l’Allemagne qui sonde puissamment la place du passé dans le présent, et nous interroge sur ce qui peut unir ou séparer les êtres. » - Résumé de l'éditeur

- Orange - Pour toi (Tome 7) de Ichigo Takano, traduit par Bruno Pham (Akata)

« La série culte d’Ichigo Takano revient pour un ultime tome. Ne manquez pas l’évènement manga de la fin de l’année ! Avec plus de 350.000 exemplaires vendus, Orange est l’une des références incontestables du manga. Dans l’univers où il a été sauvé, Kakeru réalise petit à petit qu’il est aimé et soutenu par son entourage. En effet, chacun de ses amis lui a écrit une précieuse lettre, pour lui dire à quel point il compte pour eux. Et ce soutien, l’adolescent en aura plus que jamais besoin quand une figure du passé fera sa réapparition dans sa vie... Saura-t-il affronter ses vieux démons ? » - Résumé de l'éditeur

- Seul l'espoir apaise la douleur, de Simone Veil (Coédition Flammarion/Ina)

« Mai 2006. Pour l'INA et la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, face caméra, Simone Veil déroule le film de sa vie. Le soleil de Nice, une famille unie, républicaine et laïque, l'insouciance, la guerre, l'Occupation... Et, le 13 avril 1944, le convoi 71 à destination d'Auschwitz avec sa mère et sa soeur. C'est la première fois qu'avec une grande liberté Simone Veil raconte le froid, la faim, les humiliations, les camarades, le rapport entre les hommes et les femmes, ses dix-huit mois dans les camps, mais aussi le retour, les nouvelles humiliations, son engagement pour la mémoire.

Seul l'espoir que la Shoah ne sera pas oubliée apaise la douleur. Un texte inédit, un témoignage pour l'histoire, un récit bouleversant. » - Résumé des éditeurs

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones