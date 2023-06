Gilles Marchand, lauréat du Prix Libraires en Seine Corinne Kim 2023

Une de plus pour le romancier et son soldat-manchot enquêteur : Le Soldat désaccordé, paru à la rentrée 2022, récolte une nouvelle récompense. Et, sans trop de surprise, c'est une fois de plus par les libraires que l'auteur est reconnu. Un jury de 300 lecteurs a ainsi élu son lauréat 2023 — il se verra remettre son prix le jeudi 29 juin à Asnières.

Dans le contexte des années 20 à Paris, un vétéran se voit confier une tâche cruciale : retrouver un soldat disparu depuis 1917. À travers les champs de bataille, les interrogations de témoins et de soldats, il dévoilera, au sein d'un ensemble d'histoires étonnantes, la passionnante histoire d'amour vécue par ce jeune homme au cœur de l'horreur.

Alors que son enquête progresse, la France se rapproche dangereusement d'un nouveau conflit, et notre héros s'investit pleinement dans cette mission désespérée, qui représente sa seule lueur d'espoir dans un monde en pleine déchéance. Un ouvrage qui s'est écoulé à près de 10.000 exemplaires à cette heure (donnée : Edistat).

Les lauréats 2023 des prix jeunesse de l’association ont été départagés par 335 jeunes lecteurs.

Prix des P’tits Bouquineurs en Seine (8-11 ans)

- April et le dernier ours d'Hannah Gold (Seuil Jeunesse)

Depuis le décès de sa mère, April voit son père, un climatologue, se réfugier dans son travail. Lorsqu'ils déménagent sur une île déserte du cercle polaire, la petite fille espère enfin pouvoir passer du temps avec lui. Cependant, son père est plus absorbé que jamais, laissant April se sentir plus seule que jamais. C'est alors qu'elle découvre un ours polaire blessé, affamé et égaré à l'autre bout de l'île, incapable de rejoindre les siens en raison de la fonte de la banquise.

Prix des Bouquineurs en Seine (11 ans et +)

- Le château solitaire dans le miroir, Mizuki Tsujimura (trad. Jean-Louis de La Couronne, Milan. Notons que le tome 2 sortira ce 23 août)

Au sein du château situé derrière le miroir, une règle primordiale s'impose : il est impératif de quitter les lieux avant 17 heures, sous peine d'être dévoré par le redoutable grand méchant loup. Dans ce même château, une mission unique prévaut : découvrir la clé de la mystérieuse Chambre des souhaits. Une fois cette chambre ouverte, un seul vœu pourra être exaucé. Kokoro et ses six amis se voient octroyer une année pour trouver cette clé.

Fondée en 2012, l'association Libraires en Seine regroupe désormais 12 librairies indépendantes situées dans l'Ouest parisien. Elles ont instauré le Prix Libraires en Seine ainsi que les Prix jeunesse des P'tits Bouquineurs en Seine et des Bouquineurs en Seine.

De plus, elles ont lancé leur propre plateforme en ligne, pour la vente de livres numériques aux particuliers et aux collectivités via le dispositif PNB (Prêt Numérique en Bibliothèque). En 2022, l'association a organisé pour la première fois le Festival Livres en Seine afin de célébrer les 10 ans du Prix Libraires en Seine.

