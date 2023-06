La librairie Albertine a décerné ses prix littéraires jeunesse

La cérémonie de remise des Prix du Goût des sciences par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Sylvie Retailleau, s'est tenue le 5 juin dernier au Planétarium de la Cité des sciences et de l'industrie, à Paris. Le Prix du livre scientifique de cette 14e édition est remis à Audrey Dussutour et Simon Bailly. Le prix du livre scientifique jeunesse est decerné, pour sa part, à Guillaume Golding, Pierre Véquaud et Camouche.