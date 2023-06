La sélection du 1er Prix Lyon BD

La ou le gagnant sera invité à concevoir une exposition qui sera montrée lors de l’édition 2024 du Lyon BD Festival.

La selection :

Hoka Hey, Neyef, Rue de Sèvres

Mon ami Pierrot, Jim Bishop, Glénat

Furieuse, Geoffroy Monde et Burniat, Dargaud

Colorado Train, Alex W. Inker, Sarbacane

Le petit frère, Jean-Louis Tripp, Casterman

Toutes les morts de Laila Starr, Ram V et Filipe Andrade, Urban Comics

Majnoun et Leïli - Chants d’outre-tombe, Yann Damezin, La Boite à Bulles

De cape et de mots, Kerascoët, Dargaud

Adabana, Non, Kana

Ils brûlent - Cendre et rivière, Aniss El Hamouri, 6 Pieds sous Terre

Toutes les princesses meurent après minuit, Quentin Zuttion, Le Lombard

Corps vivante, Julie Delporte, Pow Pow

Le jury chargé de désigner le titre vainqueur parmi la selection est composé de : Camille Dutel, libraire ; Fanny Vella, autrice et illustratrice ; Anthony Botteron, bibliothécaire ; Stéphane Perraud, journaliste et écrivain ; Benjamin Patinaud, auteur et créateur de la chaîne Bolchegeek ; Samuel Schloesing, libraire ; et Guillaume Long, auteur et illustrateur.

