7e Prix de littérature jeunesse de l'Unicef : les lauréats

De juin 2022 à avril 2023, de nombreux enfants de 3 à 15 ans ont lu et voté pour leur livre préféré parmi la sélection du Prix Unicef 2023 sur le thème « Un air de famille » (4 livres par catégorie d’âge : 3-5 ans, 6-8 ans, 9-12 ans, 13-15 ans).

Ils ont été plus de 25.800 enfants à participer pour élire leur livre préféré, contre 12.300 votants lors de l’édition précédente. Ce record a été atteint grâce à la mobilisation impressionnante des enseignants, animateurs, bibliothécaires, parents, et bénévoles Unicef partout en France.

Les quatre lauréats de l’édition 2023 sont :

Catégorie 3-5 ans

Encore 5 minutes, Marta Altès (trad. Christine Mignot, Editions Circonflexe)

Catégorie 6-8 ans

Mon premier demi-frère, Davide Cali et Amélie Graux (Little Urban)

Catégorie 9-12 ans

Les fleurs de grand frère, Gaëlle Geniller (Delcourt jeunesse)

Catégorie 13-15 ans

Un grand-père tombé du ciel, Yaël Hassan et Marc Lizano (Steinkis éditions)

La remise officielle des prix aura lieu à l’Assemblée Générale de l’Unicef France, le 23 juin 2023.

"La pauvreté à hauteur d’enfant"

Le prochain thème de l’édition 2024 du Prix envisage la précarité à travers une nouvelle sélection de 16 livres pour les jeunes lecteurs de 3 à 15 ans. Son nouveau parrain, l'académicien Erik Orsenna, est notamment l'auteur de Histoire d'un ogre (2023, Gallimard) et de La grammaire est une chanson douce (2001, Stock).

Je suis ravi de parrainer le Prix Unicef et de soutenir cette initiative qui encourage les enfants à se saisir de la littérature, à faire un pas de côté dans l’imaginaire, pour ensuite mieux revenir au réel et le transformer. Sur le sujet des inégalités sociales et de la pauvreté, tout particulièrement, la fiction a un rôle à jouer pour mettre en lumière les situations intolérables contre lesquelles nous devons lutter collectivement. - Erik Orsenna, parrain de l'édition 2024

La pauvreté est un phénomène complexe qui est trop peu envisagé sous le prisme de l’enfance, alors qu’aujourd’hui en France, un enfant sur cinq est concerné.

La sélection d’ouvrages, constituée par un jury de professionnels de la littérature et de jeunes lecteurs, aborde les différentes privations vécues par les jeunes en situation de précarité. Celles-ci sont autant d’obstacles au respect de leurs droits : soins de santé, alimentation saine, logement décent, accès à l’éducation, à la culture et aux loisirs…

Ce thème est par ailleurs une invitation à agir pour un monde plus équitable, en luttant contre la stigmatisation et en rappelant aux adultes et aux États leurs responsabilités sur ce sujet essentiel.

Les participants auront jusqu’au 30 avril 2024 pour voter en famille, dans leurs écoles, bibliothèques et centres de loisirs afin d’élire leur livre préféré parmi une sélection de 16 ouvrages répartis en catégories d'âge. Les lauréats seront annoncés en juin 2024.

De plus, la Fondation Visio, qui agit en faveur des enfants et des adultes déficients visuels, poursuit son engagement aux côtés de l’Unicef France afin d'audiodécrire tous les livres des 3-5 ans et 6-8 ans.

Sous la direction artistique de l'audiodescriptrice Dune Cherville, ils seront totalement accessibles aux enfants atteints de déficience visuelle. À l’instar de l’actrice Sandrine Kiberlain lors de la précédente édition, Erik Orsenna prêtera sa voix à l’un des ouvrages de la sélection.

Retrouvez la sélection 2024 complète en PDF et/ou en téléchargement :

