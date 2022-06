L'Unicef France lance son Prix de littérature jeunesse, sur un air de famille

La sélection 2023, élaborée par des enfants et jeunes ainsi que des professionnels de l’éducation et de la littérature jeunesse, valorise des ouvrages qui abordent un grand nombre de sujets essentiels : diversité des familles d’aujourd’hui, gestion des émotions et bien-être dans le cercle familial, rôle des parents dans l’éducation et la transmission, familles confrontées à la migration ou à la précarité, protection contre les violences intrafamiliales…

Les albums, romans et BD retenus cette année donneront donc l’occasion non seulement de transmettre le goût de la lecture mais aussi de sensibiliser les enfants à un grand nombre de droits essentiels pour leur développement, tels que le droit à l’éducation, à la protection, à la non-discrimination, au bien-être, au respect de l’avis de l’enfant, à la non-séparation des familles etc.

Les enfants et jeunes de 3 à 15 ans auront jusqu’au 30 avril 2023 pour voter en famille, dans leurs écoles, bibliothèques et accueils de loisirs afin d’élire leur livre préféré parmi une sélection de 16 ouvrages drôles, poétiques, intrigants, émouvants et inspirants répartis en catégories d'âge (3-5 ans / 6-8 ans / 9-12 ans / 13-15 ans). Les lauréats seront annoncés en juin 2023.

La sélection est disponible ci-après :

Cette année, la marraine du Prix UNICEF de littérature jeunesse est l’actrice Sandrine Kiberlain.

Très engagée pour la cause des enfants, notamment ceux en situation de handicap, Sandrine Kiberlain a choisi de soutenir l’UNICEF France et la Fondation VISIO dans leur démarche d’accessibilité des ouvrages aux enfants déficients visuels. Elle prêtera ainsi sa voix à l’un des livres audiodécrits de la sélection du Prix UNICEF de littérature jeunesse, tout comme d’autres comédiens : Jean-Toussaint Bernard, François Créton, Marie Desgranges, Marie Félix, …

« Je suis très heureuse de marrainer cette nouvelle édition du Prix UNICEF de littérature jeunesse et de contribuer au travail mené avec la Fondation VISIO. Le cadre familial constitue le terreau du développement et de l’épanouissement de l’enfant et la littérature est un moyen formidable d’aborder ce thème de la famille, dans toute sa diversité et sous toutes les formes qu’elle peut prendre, avec tous les enjeux qui l’entourent », explique Sandrine Kiberlain.

Et d'ajouter : « En cohérence avec l’ensemble du projet, l’adaptation des ouvrages retenus en audiodescription les rend accessibles aux enfants aveugles ou malvoyants ainsi qu’à leur famille, ce qui me tient particulièrement à cœur. »