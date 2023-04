Festival Ouvrez la parenthèse : deux auteurs récompensés à Saint-Brieuc

Sophie Poirier pour Le Signal (Inculte) obtient le Prix Prix Jacques-Allano 2023.

« Toute poésie part d’une insoumission, comme celle de refuser de voir disparaître Le Signal, immeuble résidentiel construit en 1970 à Soulac-sur-Mer, sur le littoral aquitain. Sophie Poirier signe un récit intense, sensible et poétique sur l’histoire de ce bâtiment de quatre étages menacé par l’érosion implacable de l’océan. En 2014, un arrêté de péril contraint les résident à quitter les lieux, abandonnant derrière eux des meubles, des papiers, des livres, des souvenirs qu’ils n’ont pas le temps de trier. La décision du préfet est pour le moins brutal. [...]

Paol Keineg, pour Scènes de la vie cachée en Amérique (Les Hauts-Fonds) est le lauréat du Prix Heather-Dohollau 2023.

« De cet exil américain, Paol Keinag livre un répit sans prétention — et c’est une de ses grandes qualités. Sa poésie en prose est légère et vive comme le vent, pleine d’humour et d’autodérision. Ce genre d’exercice aurait pu être périlleux, mais grâce à sa créativité, son humour encore une fois, quelques touches d’ironie et de causticité, l’auteur hésite toute superficialité. Quelles que soient les situations, il s’en tire avec une distance et des mots justes. "Curieusement, tout en les frappant d’inutilité, on attend encore des poètes qu’ils expriment des pensées sublimes" écrit-il. Dans ce recueil, il ne fait que ça. Avec un grand talent. Paol Keineg, loin d’être inutile. »

- Alain Donnio