Le Père François Potez reçoit le prix de littérature religieuse 2023

Dans ce premier ouvrage le Père François Potez, ancien marin, prêtre du diocèse de Paris et inlassable conférencier, prend la plume. Il s'adresse, dans une série de huit lettres,à un jeune prêtre accompagné lors de sa formation. En des mots fraternels et sensibles, avec un souci constant de la vérité, il partage les fruits d'années d'échanges et de réflexions sur la mission du prêtre aujourd'hui.

Il y aborde les thèmes les plus essentiels de la vocation sacerdotale - la miséricorde, la virilité et le célibat, la paternité, la vie de prière. Il s'en dégage un portrait du prêtre particulièrement juste et humain, qui, en ces temps douloureux que traverse l’Église, contribue à faire rejaillir l'espérance dans le coeur de beaucoup.

Le Père François Potez est né en 1955. Diplômé de l'Ecole Navale il quitte la Marine en 1982 et entre chez les Frères de Saint-Jean. Ordonné prêtre en 1989, il passe une dizaine d'années au service des jeunes et de l'éducation. Incardiné dans le diocèse de Paris en 1997 il est curé de la paroisse Saint-Philippe du Roule.

Le prix de littérature religieuse est décerné chaque année par l’ensemble des libraires adhérents du SLLR (Syndicats des libraires de littérature religieuse). Ce syndicat professionnel représente 40 librairies religieuses réparties sur la france entière, des indépendants, des librairies Siloë, des procures de provinces, des librairies monastiques.

Décerné par vote des libraires, le prix récompense un livre de « littérature religieuse » publié entre le 1er et le 31 décembre de l’année précédente. Il vise à le mettre en lumière pour sa qualité et ce qu'il apporte pour nourrir la réflexion, l’intelligence et/ou la spiritualité en général. Par ce choix, les libraires souhaitent le mettre en avant et le recommander à leurs clients.

