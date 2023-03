Le 15e Prix du livre d’humour de résistance récompense Valentin et François Morel

Faire des ricochets au-dessus de la rivière, des cocottes en papier, des canulars, s'interroger sur la fossette de Kirk Douglas, la coiffure du président Giscard d'Estaing, l'expression "peigner la girafe", se rappeler les petits trains électriques, la guitare de Tino Rossi, les télégrammes de première et les speakerines de la télévision...

Est-ce un livre impossible, tant la notion d'inutile est sujette à caution et parfois même à prendre et à n’utiliser qu’avec précaution parfois infinie comme un beau ciel .

L'homme est-il plus utile que la langouste, et l’inverse est-il vrai aussi même si elle, elle est toujours bonne, ce qui n’est pas toujours le cas de l’être humain.

La pomme de terre est-elle plus indispensable que le liseron dont les feuilles écrasées peuvent néanmoins bien utilement servir à percer les furoncles?

L'idiot du village quant à lui est-il moins nécessaire que le membre de l'Institut, aussi membré qu’il soit et soi-disant immortel ?

Ah que voilà de biens inutiles questions apparemment auxquelles votre si utile et bien indispensable dictionnaire se plaît, et il nous a tant plu que nous en fûmes amenés à en bénir l’eaux bénite en y musardant, vous qui avez réussi à vanter les mérites de la grasse matinée et des contrepets dans les discours des ministres, en trouvant le plaisir d'écouter la météo marine quand on est sous la couette ou en admirant la virtuosité des joueurs de yoyo.

Un livre aussi indispensable qu'inutile mais chacun de nous sait bien que comme la mort, l’être humain est bien inutile mais qu’à la fois tout est utile même si, comme le disait si justement Frédérique Dard, piqué par je ne sais quelle mouche « Beaucoup de gens sont plus utiles à leurs pays morts que vivants ».

