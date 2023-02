Un poème d'Ada Limón envoyé vers Europe, satellite de Jupiter

La livraison sera-t-elle gratuite ? Un long voyage attend en tout cas le texte d'Ada Limón, puisqu'il accompagnera la fusée de la mission Europa Clipper, menée par la NASA, l'agence spatiale des États-Unis.

Née en 1976, Ada Limón a été nommée poète lauréate des États-Unis en juillet 2022. Ce titre honorifique, décerné par la Bibliothèque du Congrès, donne une mission de porte-parole de la lecture et de la poésie au récipiendaire. L'idée étant que leurs œuvres suivent, pour une année, les temps forts de la vie du pays.

La participation d'Ada Limón à la mission spatiale s'inscrit dans ce contexte. Pour l'instant, le texte reste secret. Le poème sera gravé sur la navette elle-même, pour accompagner au plus près ce voyage de 1,8 milliard de kilomètres, tout de même...

Trouver la vie

Le vaisseau de la mission Europa Clipper sera lancé en octobre 2024 depuis le Centre spatial Kennedy, en Floride. Mais il ne sera en orbite autour d'Europe, une des lunes de Jupiter, qu'en 2030.

Le principal objectif de la mission Europa Clipper est d'effectuer et d'envoyer des mesures de plusieurs paramètres à la surface de ce satellite d'un diamètre de 3122 km, un peu plus petit que la Lune. L'idée est de déterminer si les conditions sont réunies, sur Europe, pour le développement de la vie.

Signalons que l'Agence spatiale européenne s'intéresse aussi aux lunes de Jupiter, avec le lancement en avril prochain de la sonde Juice, qui doit explorer trois satellites glacés, dont Europe, avec Ganymède et Callisto.

Unir l'art et la science

« J'ai l'incroyable honneur de créer un poème original qui partira avec Europa Clipper vers la deuxième lune de Jupiter, Europe », a commenté Limón sur le réseau social Twitter. « C'est la tâche la plus intimidante et la plus stimulante que je puisse imaginer. »

Ce n'est pas la première fois que des œuvres littéraires sont envoyées dans l'espace infini. En 2018, l'inévitable Elon Musk avait ainsi envoyé un cristal de données abritant la version numérique de la trilogie Fondation d'Isaac Asimov, qui accompagnait une fusée Falcon Heavy destinée à tourner autour du soleil.

Quelques mois plus tard, la fondation Arch Mission, conçue pour conserver les archives de la civilisation, intégrait 30 millions de pages d'archives dans l'atterrisseur lunaire SpaceIL « Beresheet ». L'objectif de cette organisation à but non lucratif est de disséminer des réservoirs d'archives dans le système solaire, pour en garantir la préservation à long terme.

Photographie : Europe, la lune de Jupiter (NASA's Marshall Space Flight Center, CC BY-NC 2.0)