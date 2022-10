À la découverte de la littérature jeunesse arabe

Sindbad, devenue département des éditions Actes Sud, est aujourd’hui dirigée par le franco-syrien, Farouk Mardam-Bey. D'abord bibliothécaire, il était directeur de la collection Mondes arabe chez Actes Sud, à l’époque du rachat de la maison de Pierre Bernard.

“Une littérature qui mérite d’être connue”

Et c'est à ce dernier qu'il rend tout d'abord hommage – instigateur de nombreuses traductions des textes arabes en France, dans un catalogue de près 160 titres. Parmi ses œuvres, on peut citer celles de Naguib Mahfouz, « bien avant son obtention du prix Nobel de littérature en 1988 », les poèmes de Sayyâb et Adonis, ou encore les romans de Tayeb Salih ou Sonallah Ibrahim.

Aujourd'hui, Farouk Mardam-Bey suit avec assiduité les parutions du monde arabe, se rend à des salons dédiés, puis propose des ouvrages potentiels à la maison d’édition. Il nous présente l’esprit de la collection : « Notre politique, c’est exposer la littérature arabe dans sa diversité géographique – du Maroc à l’Irak –, ou encore stylistique. »

Pour lui, « les littératures arabes classique et contemporaine méritent d’être connues en France », de par ce lien historique et culturel, que l'on parle des pays du Moyen-Orient, comme le Liban ou la Syrie, ou bien sûr du côté du Maghreb. Si les auteurs arabes francophones, comme Kateb Yacine ou Mouloud Feraoun, ont toujours eu une belle place dans la littérature hexagonale, les éditions Sindbad ont été de véritables pionniers dans la mise en valeur de la littérature arabophone au pays de Molière.

En outre, alors que l’Islam et la culture musulmane sont souvent décriés en France, et plus généralement en Occident, « défendre cette littérature, c’est donner à découvrir la sensibilité profonde des Arabes », explique le directeur de la collection. Et d’ajouter : « Les thématiques sont les mêmes que partout ailleurs, l’exil, la mort, l’amour... Par l’entremise de la littérature, on peut saisir les désirs, la volonté des peuples, plus qu’en lisant un texte de sciences sociales par exemple. Les lecteurs réalisent à quel point le monde arabe est capable de transgresser les tabous, qu’ils soient sexuels, religieux... »

Une riche littérature jeunesse



On entrevoit alors le “pourquoi” d'une nouvelle collection bilingue et jeunesse : « Je pensais à cela depuis pas mal de temps, car il existe une très intéressante production arabe pour la jeunesse à traduire. Face aux demandes récurrentes de parents, d’institutions ou de simples lecteurs, j’ai choisi de le faire. »

Cette collection accompagnera l’apprentissage de la langue arabe en France et inversement. Elle se compose de petits volumes illustrés, d’albums, de recueils de nouvelles, ou encore de contes.

En automne, Sindbad proposera par ailleurs différentes rééditions du fonds, « épuisés depuis longtemps et fleurons de la littérature arabe » : Bondarchah (trad. Anne Wade Minkowski) du Soudainais, Tayib Saleh, La Sirène (trad. Luc Barbulesco et Philippe Cardinal) du grand nouvelliste Youssef Idris, Étoile d’août (trad.Jean-François Fourcade), de Sonallah Ibrahim, et le recueil de poèmes, Le Sourire du dormeur (trad. Antoine Jockey), de Nouri Al-Jarrah.

En janvier, sortira un roman de l’Égyptienne, Mansoura Ez-Eldin, Les jardins de Basra, dans une traduction de Philippe Vigreux, « un des meilleurs traducteurs français de l’arabe ». Un texte entre deux villes, deux époques : Le Caire contemporain et la Basra irakienne du VIIIe siècle.

Crédits visuel : Sindbad / Thesupermat (CC BY-SA 3.0)