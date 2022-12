Jean Michelin lauréat du Prix Le Temps Retrouvé 2022

Doté de 2000 euros, il a été remis le 7 décembre 2022 dans les salons du Ritz Paris dont Marcel Proust était un habitué.

Voici le résumé de l'ouvrage lauréat :

Comme chaque matin, l'aube grise se lève sur l'immuable routine de la garnison. Mais cette fois, Lulu manque à l'appel. Lulu, le caporal-chef toujours fiable, toujours solide, Lulu et son sourire en coin que rien ne semblait jamais pouvoir effacer, a disparu. Aurélie, sa femme, a l'habitude des absences, du lit vide, du quotidien d'épouse de militaire. Elle fait face, mais sait que ce départ ne lui ressemble pas. Quatre hommes, quatre soldats, se lancent alors à sa recherche. Ils sont du même monde et trimballent les mêmes fantômes au bord des nuits sans sommeil. Si eux ne le retrouvent pas, personne ne le pourra. D'une actualité brûlante, cette intrigue intensément déroulée par la plume de Jean Michelin suit l'enquête de ces frères d'armes. Histoire poignante de camaraderie, de celle qui lie les êtres sous les vestes de treillis, ce roman sans concession se penche sur ce que la guerre fait à ceux qui partent, à ceux qui reviennent. A ceux qui restent.

Lieutenant-colonel dans l'armée de terre, Jean Michelin a effectué des missions au Kosovo, en Guyane, en Afghanistan et au Mali, notamment. Il est l'auteur de Jonquille, un récit, paru en 2017 chez Gallimard. Ceux qui restent est son premier roman.

Un jury totalement remanié cette édition suite à la démission l’année dernière de la majorité des membres, dont le président, un certain Patrick Poivre d’Arvor. L’ancien présentateur du JT de TF1 entre 1987 à 2008, et notamment de l’émission littéraire, Vol de Nuit, entre 1999-2008, qui n’en finit plus de défrayer la chronique.

Le jury est composé de Douglas Kennedy (président), Gautier Battistella, Claire Bauchart, Alessandra Fra, Bertrand Galimard Flavigny, Nathalie Maranelli, Monique Ruffié, Philippe Vilain, et Denys Viat.

Après des premières femmes accusant PPDA d’agressions sexuelles ou de viols, un an plus tard, ce sont pas moins de 30 victimes présumées qui ont témoigné devant la police, dont 18 qui ont porté plainte. Parmi les mises en cause, huit l’incriminent pour viol. Des dénonciations qui s’accumulent, mais l’ex-présentateur vedette a vu la plupart des plaintes classées sans suite, car les faits sont, la plupart du temps, prescrits. Emmanuelle Dancourt, présidente de l’association #metoomedia, évoque pas moins de 90 témoignages de victimes de PPDA.

L'édition 2021 a vu Jean-François Hardy être récompensé pour La Riposte, édité chez Plon.

