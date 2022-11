Jeunesse : le palmarès complet des Pépites du SLPJ 2022

Le palmarès des Pépites 2022 est le suivant :

Pépite d’or

Hekla et Laki, Marine Schneider, Albin Michel Jeunesse

Pépite livre illustré

Règlobus, Pierre Alexis, La Partie

Pépite fiction juniors

Maldoror – Tome 1 : Les Enfants de la Légende, Philippe Lechermeier, Flammarion Jeunesse

Pépite fiction ados

Grand Passage, Stéphanie Leclerc, Syros

Pépite bande dessinée

Furieuse, Geoffroy Monde, Mathieu Burniat, Dargaud

36 enfants et adolescents, 9 par jury, ont désigné une Pépite pour chaque catégorie (livre illustré, fiction juniors, bande dessinée, fiction ados. 36 enfants et adolescents retenus parmi les 1300 lecteurs en herbe (800 l’an passé) ayant répondu à l’appel à candidatures lancé par France Télévisions. Les jurés, domiciliés en France Métropolitaine et dans les territoires ultras marins, se sont réunis en visio-conférence pour délibérer, voter et élire leur lauréat.

En parallèle, la Pépite d’or est attribuée à l’un des 20 ouvrages en lice par un jury de critiques littéraires composé de : Michel Abescat de Télérama ; Raphaële Botte de Lire/Le Monde des livres; Émile Bravo, auteur-illustrateur et président du CPLJ-93 ; Joseph Jacquet de France Télévisions ; Laurence Houot de Franceinfo Culture ; Laurent Marsick de RTL ; Cécile Ribault Caillol de Franceinfo ; Frédérique Roussel de Libération et Sylvie Vassallo, directrice du Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis.

