Sibylle Grimbert reçoit le prix 30 millions d'amis 2022 

Le jury du Prix Littéraire 30 Millions d’Amis – composé de Teresa Cremisi, Didier Decoin, Président de l’Académie Goncourt, Irène Frain, Michel Houellebecq, Frédéric Lenoir, Didier van Cauwelaert, Frédéric Vitoux de l'Académie française, Joël Dicker, et la présidente Reha Hutin – était réuni dans le salon Goncourt du restaurant Drouant à Paris.

Ces personnalités reconnues ont choisi de récompenser Sibylle Grimbert pour son roman « Le dernier des siens » (éd. Carrière). « Je suis très contente et émue, je ne m'y attendais pas, a réagi la lauréate. Le jury est tout à fait formidable et composé de gens admirables. Ça me fait très plaisir. »

Le Prix 30 Millions d’Amis « Essai » a également été décerné à François Sarano pour son ouvrage Au nom des requins.

La Fondation 30 Millions d’Amis a attribué à Sibylle Grimbert un chèque d’une valeur de 3000 euros et à François Sarano, un chèque de 1000 euros, qu’ils devront reverser en intégralité à une association de protection animale de leur choix. En 2021, le prix avait été décerné au roman L’os de Lebowski de Vincent Maillard (éd. Philippe Rey) et à l’essai Les portes de la perception animale de Benoît Grison (éd. Delachaux et Niestlé).

