Paule Constant remporte le Prix Audiberti 2022

Le jury du prix est composé de Didier van Cauwelaert, (président), Marie-Louise Audiberti, romancière, essayiste et traductrice, Aurélie De Gubernatis, auteure, Étienne de Montéty, auteur et directeur adjoint de la rédaction du Figaro et directeur du Figaro littéraire, Jean Leonetti, ancien ministre des Affaires européennes, Simone Torres-Forêt Dodelin, adjointe au maire d’Antibes et déléguée à la Culture, Pierre Joannon, écrivain, et Christian Authier, romancier, essayiste et journaliste.

Paule Constant est lauréate du Grand Prix du Roman de l’Académie française 1989 pour White Spirit, et du Prix Goncourt 1998 pour son texte Confidence pour Confidence. Elle est l’auteure de six romans, dont La Fille du Gobernator, édité en 1994, ou Ouregano, publié en 1980. La plupart de ces ouvrages ont été réunis en un seul volume dans la collection Quarto de Gallimard, Mes Afriques. Sa dernière œuvre, La cécité des rivières, est sortie en mars 2022. Ces livres, tous édités chez Gallimard, sont traduits dans une trentaine de pays.

Voici le résumé de son dernier titre en date :

Au terme d’une carrière scientifique hors du commun, Éric Roman a reçu le prix Nobel. Il accepte de prêter de son prestige à une tournée présidentielle en Afrique, revenant ainsi, pour la première fois depuis cinquante ans, au pays de son enfance. Il est accompagné par l’équipe du Grand Magazine chargée de saisir sur le vif ce « voyage sentimental » : Ben Ritter, un photographe de renom, et Irène, une jeune journaliste. Mais tout sépare le grand savant de la jeune femme. Comment peut-il lui faire comprendre en moins de deux jours et dans le huis clos d’une voiture ce que fut sa vie auprès d’un père médecin-capitaine, ancien des guerres coloniales, dans un hôpital de brousse ? Le voyage protocolaire se mue en récit d’aventures et recèle bien des surprises, des retrouvailles et des alliances inattendues. Faut-il remonter jusqu’à la source pour se découvrir dans les méandres aveuglants du passé ? Avec ce roman du retour en Afrique, Paule Constant nous offre une réflexion lumineuse sur la construction de soi.

Elle succède à des auteurs comme Frédéric Vitoux (2020), Alaa El Aswany (2019), Sylvain Tesson (2018), ou encore Lawrence Durrell (1989).

Le prix littéraire Jacques Audiberti 2021 a couronné l’écrivaine Béatrice Commengé.

Crédits photo : Claude Truong-Ngoc (CC BY-SA 3.0)