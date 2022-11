Marin Ledun, ou la responsabilité d'“écrire des livres pour un public qui se construit

Ce prix, Marin Ledun ne s’y attendait pas. En concurrence avec Charlotte Bousquet, pour son roman Des œillets pour Antigone (éditions Scrineo), et Timothée de Fombelle pour le tome 1 de Alma : Le vent se lève (Gallimard), le natif d’Aubenas, en Ardèche, n’a pas l’habitude de composer des ouvrages pour les plus jeunes.

Il nous explique : « C’est mon premier prix pour la jeunesse. J’écris plutôt pour les adultes. Mais tous les deux à trois ans, je publie un livre pour les ados ou de plus jeunes lecteurs encore. Je suis assez pudique face à ce public. Il y a une responsabilité plus importante, que je n’assume pas toujours, à imaginer des livres pour un public qui se construit », note l’auteur.

C’est d’autant plus improbable, d’après Martin Ledun, quand on connaît l’histoire de la toute jeune collection Faction aux éditions in8. « La collection a tout juste un an. Avec elle, les éditions In8 prennent le pari de faire des nouvelles pour ados dans le style des romans noirs de critique sociale ; le tout dans une époque où la fantaisie est reine. Je suis ravi que mon livre remporte le prix. »

Sa novella, L’enfer, est né lors d’un festival à Cayenne en Guyane : « On nous a notamment emmenés sur l’île du Salut, où il y a un bagne et un cimetière pour enfant. On y est tombé sur un cœur sculpté dans la pierre, rongé par la mousse qui m’a inspiré cette histoire. »

Le résumé de L'enfer par l'éditeur :

Qui se souvient des bagnes de Guyane ? Sur les îles du Salut, au large de Kourou, où la France envoie ses détenus. Où les prisonniers profitent si peu du charme des tropiques. Car le bagne, c'est l'Enfer. Là-bas, tout menace. Les fièvres. Les insectes. Les requins. Les gardiens. Le désespoir. C'est là qu'arrive Ahmed, un jeune homme de 19 ans, condamné pour avoir bravé le couvre-feu en rendant visite à sa fiancée. C’est pourtant là, au cœur de ce chaudron sans horizon ni humanité qu’Ahmed va retrouver un peu d’espoir quand son chemin va croiser celui d’une petite fille.

Les trois nominés - Marin Ledun, Charlotte Bousquet et Timothée de Fombelle (de gauche à droite) - face à leur jury de collégiens, au Festival des Littératures européennes de Cognac

Marin Ledun s’est vu remettre le trophée du prix ALÉ ! qui représente le Gallo, symbole du Portugal, à l’honneur cette année au festival LEC. Il a été réalisé par un élève de la section packaging du lycée professionnel Louis Delage de Cognac.

L’année dernière, le Prix ALÉ ! a récompensé la Française Fanny Chartres pour son roman Les inoubliables, paru en 2019 aux éditions L’École des loisirs, sur les élèves allophones.

Crédits photos : ActuaLitté (CC BY SA 2.0)