Des “fidèles de La Colline” en soutien au travail de Hala Moughanie

Parmi les écrits de la Franco-Libanaise, principalement pour le théâtre, on peut citer les pièces Tais-toi et creuse, rédigée à 26 ans et qui a reçu le prix RFI en 2015 ; et La mer est ma nation, présentée à La Filature – Scène nationale Mulhouse en janvier 2021 et aux Francophonies de Limoges en juin 2021.

Elle a vécu une quinzaine d’années à Paris avant de s’installer à Beyrouth en 2003. Elle travaille en tant que consultante indépendante, tant au Liban qu’en Afrique francophone.

Dans ses textes, elle s’est intéressée « à l’impossible travail de mémoire dans un pays en reconstruction, mais où les stigmates de la guerre sont encore visibles ». Les systèmes de violence et de domination, l’absurdité qui naît de « la friction entre les réels et les imaginaires », ses ouvrages les questionnent, afin que « les mots se ressaisissent et permettent de (re)penser nos attaches politiques et poétiques avec le monde ».

Ses deux activités, écrivaine et consultante, elle « les trouve complémentaires, les deux relèvent d’un engagement politique et proposent un autre univers. Les missions que je mène sur le terrain, qu’elles soient dans un ministère ou dans un camp de réfugiés, nourrissent mon écriture. Je n’ai pas une écriture intimiste, j’ai besoin de cette nourriture. »

Crédits photo : RFI (YouTube)