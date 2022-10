Elene Usdin,  prix du récit dessiné 2022

Ce prix fait la part belle à l’univers graphique et narratif et récompense un récit dessiné de fiction ou de non-fiction. Le livre doit avoir été écrit et illustré par une seule autrice ou un seul auteur. Le jury de cette 6e édition, composé de Pierre Cornilleau, Simonetta Greggio, Pascal Ory, Lucie Quéméner (lauréate du prix 2021 avec Baume du Tigre) et Téhem (mention du prix 2021 avec Piments zoizos), a attribué le Prix du récit dessiné Scam à Elene Usdin pour René·e aux bois dormants (Sarbacane Éditions, 2021)