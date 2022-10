Cinq livres retenus dans la deuxième sélection du Prix Interallié

L'écrivain Shehan Karunatilaka a remporté lundi soir le prestigieux Booker Prize pour son roman The Seven Moons of Maali Almeida (Sort of Books), une satire sur le Sri Lanka au moment de la guerre civile qui secoue le pays. Le Prix Booker est doté à hauteur de 50.000 £, soit près de 60.000 €.