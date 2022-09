Stefan Le Courant, Prix Livre et Droits Humains 2022

Créé en 2002 par André Rossinot et Simone Veil, le Prix Livre et Droits de l’Homme a été renommé Prix Livre et Droits Humains par l’actuel Maire de Nancy, Mathieu Klein.

Le résumé de l'éditeur pour Vivre sous la menace :

La politique de contrôle migratoire ne s'exerce pas uniquement aux frontières, sur le territoire national elle continue d'œuvrer en séparant celles et ceux qui bénéficient d'un séjour régulier des autres qui en sont dépourvus. Elle trace des démarcations intérieures invisibles et implacables quand le spectre de la frontière hante le quotidien des personnes qui chaque jour risquent l'expulsion. En ethnographe, Stefan Le Courant tente de saisir les conséquences intimes de ce gouvernement par la menace. Après une enquête de plusieurs années auprès d'une quarantaine de sans-papiers, l'auteur restitue avec humanité leur expérience ; il raconte des vies façonnées par la crainte de l'arrestation ou de la dénonciation. Si la menace est, pour celui qui l'exerce, une manifestation de son pouvoir de nuire sans exécution immédiate, pour celui qui y est exposé, elle se traduit par une conscience aiguë et permanente du danger. Obsédante, cette menace pousse à privilégier la solitude et la méfiance ; elle transforme l'environnement proche en un monde de signes potentiellement redoutables : le ton d'une voix, la couleur d'un uniforme, la question d'un camarade de chambre, tout peut être un indice qu'il devient crucial de savoir exploiter. En cherchant à appréhender cette présence qui se dérobe, à vivre la vie d'un sans-papier, l'auteur livre un récit immersif aussi original qu'inédit. Stefan Le Courant est anthropologue, chargé de recherche au CNRS.

Le Dr Denis Mukwege a reçu un prix spécial, mention internationale, pour La force des femmes, traduit par Marie Chuvin et Laetitia Devaux et publié par les éditions Gallimard.

Le résumé de l'éditeur pour La force des femmes :

Surnommé « l'homme qui répare les femmes », le gynécologue et chirurgien Denis Mukwege a consacré sa vie aux femmes victimes de sévices sexuels en République démocratique du Congo. Dans une région où le viol collectif est considéré comme une arme de guerre, le docteur Denis Mukwege est chaque jour confronté aux monstruosités des violences sexuelles, contre lesquelles il se bat sans relâche, parfois au péril de sa vie. Dès 1999, il fonde l'hôpital de Panai dans lequel il promeut une approche « holistique » de la prise en charge : médicale, psychologique, socio-économique et légale. Écrit à la première personne, La force des femmes retrace le combat de toute une vie en dépassant le genre autobiographique. L'héroïne du roman, c'est la femme composée de toutes ces femmes. L'auteur rend un véritable hommage à leur courage, leur lutte.

Le jury du prix réunissait Hélène Andlauer (Libraire Hall du Livre), Grégoire Bouvier (Président de la Licra 54), Patricia Daguerre-Jacque (adjointe au Maire de Nancy déléguée à l’égalité femmes-hommes, à la lutte contre les discriminations et aux droits humains), Hélène Gestern (écrivaine), Brigitte Jeannot (Avocate), Bertrand Masson (adjoint au Maire de Nancy délégué à la culture, au patrimoine, aux métiers d’art et aux grands événements), Jacqueline Mersch (correspondante régionale de l’UNICEF) et deux détenus du Centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville.

Le jury était placé sous la présidence d'Alain Mabanckou. L'année dernière, le prix avait salué Antoine Laurent pour son Journal de Bord de l’Aquarius : dans la peau d’un marin-sauveteur, publié aux éditions Kero.

