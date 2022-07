Le Club Castel créé son propre prix littéraire

« C’est la fantaisie qui guidera le choix du jury, la thématique du roman et de son écriture. Le fond et la forme seront considérés à la loupe du décalage, de la surprise et de l’étonnement », indique le Club Castel dans un communiqué.

Le prix institutionnel disposera d'un jury permanent, qui réunit Claire Berest, Vincent Darré, Eva Ionesco, Gaël Tchakaloff, Lilia Hassaine, Étienne Gernelle, Marc Lambron et Richard Malka. Deux personnalités invitées rejoindront chaque année le jury permanent, et seront annoncées plus tard, pour cette année inaugurale.

L'annonce de la première sélection des ouvrages se fera le 14 septembre avant une deuxième sélection, le 12 octobre. La remise du prix, elle, aura lieu le mercredi 9 novembre 2022, chez Castel, bien entendu.

« Castel nous rappelle à ses fêtes mémorables, lors desquelles artistes, écrivains, personnalités de la mode, du cinéma, se mélangent jusqu’au bout des nuits. En résumé, des fêtes incontournables qui réunissent les aficionados de Saint-Germain-des-Prés et d’ailleurs », souligne encore l'adresse parisienne.

Signalons qu'un autre prix littéraire porte le nom du club privé, le Prix Castel du Roman de la Nuit, lequel récompense chaque année un roman dont la nuit est le sujet ou dans lequel la nuit joue un rôle essentiel. Il est décerné depuis 2017 et a salué en 2022 Mikaël Hirsch pour son roman L'assassinat de Joseph Kessel, publié par les éditions Serge Safran.

Ce Prix Castel du Roman de la Nuit n'est toutefois qu'hébergé par le Club, contrairement au Prix Castel, organisé et doté par l'institution de la nuit parisienne.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0