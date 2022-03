Mikaël Hirsch reçoit le Prix Castel du Roman de la Nuit 2022

Le jury de la récompense réunissait Yvan Amar, Jérôme Attal, Marie Binet (présidente), Ariane Bois, Julien Cendres, Pierre Defendini, Mélinda Hélie, Géraldine Laurent, Alexandra Lemasson, Stéphan Levy-Kuentz et Sandrine Taddeï, avec, comme jurée d'honneur, Arielle Dombasle.

Le résumé de l'éditeur pour L'assassinat de Joseph Kessel :

Durant l'entre-deux-guerres, Paris devient le port d'attache d'immigrants russes ayant fui la révolution bolchevik. Au soir du 19 juin 1926, le célèbre anarchiste ukrainien Nestor Makhno, blessé, affaibli et privé de tout, traque Joseph Kessel pour lui faire la peau. Dans Makhno et sa juive, l'écrivain en effet dépeint le révolutionnaire sous les traits d'un monstre assoiffé de sang et accède à la célébrité en lui volant la dernière chose qui lui reste : sa légende ! C'est dans ces bas-fonds de Pigalle que Makhno, pistolet en poche, se retrouve nez à nez avec Kessel.

Et se voit embarqué à boire, écouter des discours, des chants, dans une folle soirée interlope jusque dans une fumerie d'opium où l'on croise... Cocteau et Malraux. Dans un combat où bourreaux et victimes échangent parfois leur rôle, ce ne sont plus deux individus qui s'affrontent pour la gloire et contre l'oubli, mais bien la réalité et la littérature qui se jaugent et se défient à travers eux.