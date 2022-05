Nathalie Azoulai reçoit le premier prix littéraire de l'Hôtel La Ponche

« Étant “une fille de la Méditerranée” [...] Je suis très honorée d’inaugurer ce prix. J’espère que ça relancera la réputation littéraire de Saint-Tropez, que cela attirera beaucoup d’artistes et d’écrivains à l’Hôtel La Ponche [...] pour le bon temps, les baignades et le paysage fabuleux », a commenté Nathalie Azoulai.

Le résumé de l'éditeur pour La fille parfaite :

Elle a dit, c'est génial finalement, considère qu'on est les deux filles d'une seule et même famille : l'une fera des maths, l'autre des lettres. Nos parents auront le sentiment d'avoir accompli une progéniture parfaite, qui couvre tout le spectre. Tu te rends compte, où qu'ils tournent la tête, nos parents, il y a toujours une de leurs deux filles pour savoir. Ce doit être extrêmement satisfaisant pour des parents, tu ne crois pas, d'atteindre ces extrémités, des confins qui se confondent ? Et puis, nous sommes des filles, ça ne s'est jamais vu.

Il y a des tas de frères célèbres, avec un grand scientifique et un grand homme de lettres, les James, les Huxley, les Flaubert, les Proust, mais tu remarqueras, chaque fois, ce que retient la postérité, c'est l'écrivain. C'est injuste, mais c'est comme ça, de nous deux, c'est toi qui resteras, pas moi.

Le jury du prix littéraire La Ponche, créé en 2022, réunissait Lilia Hassaine, journaliste, romancière et scénariste ; François Samuelson, agent littéraire et fondateur d’Intertalent ; Sophie Fontanel, écrivaine ; David Foenkinos, romancier, dramaturge, scénariste et réalisateur ; Inès de la Motte Saint-Pierre, journaliste et réalisatrice à La Grande Librairie (France 5) ; Arthur Larrue, écrivain ; Vanessa Trigano, art advisor et coordinatrice du Prix La Ponche ; Georges Saier, entrepreneur et copropriétaire de l’Hôtel La Ponche ; Lisa Vignoli, journaliste, auteure et créatrice du Prix La Ponche ; François Langlade, financier et écrivain, et Élodie Garamond, fondatrice du Tigre Yoga et auteure.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones