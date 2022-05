Beya Rebaï, illustratrice en pastel

Niché dans leur boîte rouge au fourreau illustré par Beya Rebaï, chaque assortiment donne accès à un QR code pour une surprise exclusive : un atelier créatif en ligne (dispensé en français, anglais ou allemand) par l’artiste en personne afin d’exploiter au mieux ces pastels tout terrain. Multi-usages, ils sont l’allié de la réalisation d’aplats, de mélanges, de fondus et de dégradés.

Grâce à ces classes en ligne, les fans de Neocolor et hobbyistes créatifs pourront découvrir toutes les techniques et astuces préférées de l’artiste. Un vrai cadeau pour tous les amoureux de la couleur désireux d’explorer leur créativité.

Illustratrice française à la renommée internationale et ambassadrice Neocolor, Beya Rebaï s’est faite connaître grâce à son univers onirique coloré et sa palette minutieuse. Ces pastels aux couleurs vibrantes et lumineuses à la texture veloutée et à la tenue exceptionnelle sont les médiums incontournables pour son travail auprès des plus grands : The Guardian, le NY Times, les Échos, Nike pour n’en citer que quelques-uns.

Afin d’accompagner ce lancement, Beya Rebaï exposera une sélection d’œuvres, du 19 mai au 5 juin, à l’espace créatif Caran d’Ache situé à Plateforme 10, Place de la gare 16, 1003 Lausanne, Suisse. Visite sur rendez-vous.

Beya Rebaï réside à Paris où elle est née en 1995. Elle a étudié l'illustration à Bruxelles, en Belgique, pendant trois ans. A la suite de quoi elle poursuit un master à Paris. Fascinée par la couleur, notamment par le courant artistique des Nabis, elle construit ses dessins avec une gamme de couleurs étroite et soigneusement sélectionnée.

Beya toujours munie d’un carnet de croquis lors de ses voyages dessine ce qu'elle voit, à sa manière, avec beaucoup de couleurs et un trait singulier.

Elle collabore notamment avec de prestigieux clients à travers le monde : Paris Aéroport, Les Echos, The New York Times, Libération, Nike, The New Yorker, Rimowa, The Guardian, entre autres. Beya Rebaï est représentée au Royaume-Uni et aux États-Unis par l'agence JSR.