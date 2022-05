Métier : styliste de livres pour célébrités et autres influenceurs

Devant les objectifs des paparazzis ou celui, plus maitrisé, de son propre smartphone, les célébrités et autres influenceurs des réseaux sociaux ont fait du livre un accessoire furieusement tendance. Régulièrement, un titre mis en avant par untel ou unetelle gagne en quelques jours des millions de lecteurs, comme lorsque Kendall Jenner, en 2019, s'était affichée avec Tonight I’m Someone Else, un recueil d'essais signé Chelsea Hodson. Ce titre plutôt confidentiel avait vu ses ventes grimper en flèche.

Les recommandations de diverses célébrités ne datent pas d'hier : quand Marylin Monroe s'était fait photographier en pleine lecture d'Ulysse de James Joyce, le classique réputé difficile de l'écrivain irlandais avait connu un sérieux regain d'intérêt. Et nul besoin d'axer sa communication spécifiquement sur la lecture, comme Emma Watson ou Reese Witherspoon.

La nature ayant horreur du vide, un métier s'est toutefois créé pour conseiller au mieux les vedettes d'aujourd'hui sur leurs lectures. Pas un libraire ni un bibliothécaire, non : un styliste de livres. Nick Haramis, qui signe un article dans le New York Times sur ce mystérieux rôle, soupçonne fortement Karah Preiss, productrice et consultante, cofondatrice du réseau social de lecteurs Belletrist avec l'actrice Emma Roberts.

« Je veux faire pour les livres ce que Kylie Jenner a fait pour les rouges à lèvres [l'influence a popularisé leur usage et créé sa propre marque, NdR] », aurait assuré Emma Roberts lors d'une conversation avec l'autrice Ariel Levy. Autrement dit, faire en sorte qu'il soit « indispensable d'en avoir un ».

Un ou plusieurs, certes, mais les bons : Preiss, en travaillant ce segment, aurait acquis une certaine expertise pour conseiller les stars — pour peu que la styliste de livres soit bien elle. En tout cas, elle défend cette publicité : « Si vous posez la question à un auteur, je pense qu'il serait très content que Kendall ou Gigi Hadid [une mannequin, NdR] lise son livre », affirme Preiss. « Ceux qui assurent que l'image d'une influenceuse avec un livre est mauvaise pour la lecture sont stupides. Un livre ne perd pas soudainement de sa valeur parce que quelqu'un le lit. »

Dans ce petit monde assez bourgeois et fortuné, où tout s'achète ou presque, les bibliothèques se font aussi sur mesure : Jenna Hipp et Josh Spencer se sont spécialisés dans le design de collections. Leurs clients envoient une photo d'une étagère vide dans un salon, et le couple se charge de la remplir, en respectant une certaine harmonie des formes et des couleurs. Le tout pour 500 à 200.000 $.

À l'origine spécialisée dans la manucure, Jenna Hipp apportait sur les plateaux de shooting un petit cadeau à ses clientes réputées : de l'huile essentielle et un livre qu'elle pensait correspondre à leurs goûts. Petit à petit, elle est devenue l'influenceuse littéraire de ces influenceuses...

Photographie : Gigi Hadid pose devant une bibliothèque, le 19 mars 2022, sur Instagram