Koyama, Mishima, Boichi : Doctor Strange dans le Multivers des Mangas

On retrouve ainsi la vision de Chuya Koyama, découvert avec sa série Space Brothers publiée en France chez Pika (traduction de Sylvain Chollet). Mais aussi le créateur des sagas Fairy Tail et Edens Zero, Hiro Mashima, traduit par Vincent Zouzoulkowsky toujours chez Pika. Et enfin Boichi, de son vrai nom Mujik Park, qui est derrière Sun-Ken Rock (Doki-Doki, traduction d'Arnaud Delage) et Dr Stone (traduction de Karine Rupp-Stanko) repris chez Glénat.

L’ancien chirurgien de génie a ainsi le droit à trois portraits bien différents à l’image des multivers dévoilés par les studios Marvel dans le bockbuster Spiderman: No Way Home.

Boichi a déclaré « Je suis très heureux et honoré d’être sur la même affiche que deux grands noms de la profession. Je suis vraiment heureux, car c’est l’opportunité de s’aligner avec des maîtres du dessin. » Et de poursuivre « J’ai beaucoup de respect pour le réalisateur Sam Raimi, et j’ai dessiné cette illustration afin de le saluer et de l’encourager. »

Mashima a ajouté, concernant la collaboration : « Tout le monde est cool ! » Et de poursuivre en tant que grand fan du Marvel Cinematic Universe « Je l’ai dessiné à l’image du sorcier le plus puissant. J’aime beaucoup Cumberbatch, qui joue Docteur Strange, donc j'adore cette version du personnage. Je m’attends à un développement de l’histoire imprévisible ! »

Chuya Koyama représente lui un Strange plus calme qui manipule la magie sereinement et avec beaucoup de délicatesse. Il déclare « J’ai voulu représenter le Strange intelligent, cool, calme et qui passe beaucoup de temps à se battre. C’est un rôle très addictif de M. Cumberbatch et j’adore ça. »

Cette collaboration est la seconde à voir le jour au Japon à quelques jours de la sortie de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Avant cela les YouTubers virtuels de la chaine Hololivre prenaient la pose pour recréer l’une des affiches du film selon leurs propres codes.

Crédits photo : Twitter