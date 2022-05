Deux auteurs créent Cintrés ! : à Tours, la fripe, c'est chic

Erwan et Loulou, un couple d’écrivains « qui avaient très envie de créer un lieu ensemble ». Voici comment démarre l’aventure de Cintrés !, une friperie installée à Tours, ouverte depuis le 5 mars. Si rapidement, le projet d’un bar réunissant vin et littérature a germé, il est reporté à plus tard. Les deux entrepreneurs décident de se lancer dans la mode, et plus spécifiquement, dans les vêtements de seconde main. Avec une particularité : pour chaque pièce, une histoire vient. « Car oui, chaque vêtement raconte une histoire, et peut venir habiller la vôtre », expliquent-ils.

Seconde main

Erwan Larher compte une grosse poignée d’ouvrages à son actif, mais l’un des plus fracassants fut Le Livre que je ne voulais pas écrire, racontant comment il a réchappé de la funeste nuit au Bataclan, ce 13 novembre 2015, et l’attaque terroriste qui frappa la capitale en plusieurs lieux (Quidam éditeur). Loulou Robert, elle, a sortie en 2020 un ouvrage dérangeant, qui évoque l’entre-deux, entre consentement et refus, Zone grise (Flammarion).

Mariés, tous deux mènent leurs carrières d’écrivains, avec parfois quelques chassés-croisés en librairies. Mais là, c’est une association tout autre qui se dessine. Cintrés !, c’est « un endroit où vous trouverez LA pièce, celle dans laquelle vous vous sentirez beau et belle, celle que vous garderez toute votre vie, celle qui ne détruit pas la planète, ni ses habitants. Un lieu chaleureux avec une méridienne sur laquelle vous pourrez vous asseoir (enfin, que si vous êtes sympa), et prendre le temps de parcourir toutes nos pièces. »

Et de toute évidence, l'inaguration des lieux a fait l'unanimité :

Cintrés ! ne cache d'ailleurs rien de ses inspirations, il suffit de se pencher sur le logo de la friperie, pour y retrouver des choses corrélées aux Monty Python, en l’occurrence, le sketch The Ministry of Silly Walks, où John Clesse, en bon fonctionnaire britannique, expertise des (dé)marches stupides, dans la perspective d’en financer le développement…

Quelque chose de commun avec le logotype de Cintrés !, don't you think ? D'ailleurs, on imagine aisément que le mot même de cintré, si les Monty Python l'avaient connu, l'auraient immédiatement adopté pour leur Grand Oeuvre.

Bouquet bien garni

La boutique est ouverte du mardi au vendredi, entre 14 h et 19 h, mais ses propriétaires se font fort de répondre en des temps records, si l’on prend le temps de leur écrire ou de les appeler. D'ailleurs, les visites des collègues et amis ne manquent pas d'alimenter en posts, sur les réseaux, la notoriété de l'endroit : ici, Gilles Marchand en compagnie d'Érika Menu (libraire à L'Attrape-coeurs, Paris).

crédits photo © Cintrés ! Erwan Larher