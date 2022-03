Les éditions Là proposent des “plis”, pour "décloisonner et faire le lien entre les arts"

À raison d’un numéro par trimestre consacré à un artiste, la collection le Pli propose de (re)découvrir deux photographes et deux dessinateurs au travers d’affiches de 42x60 cm imprimés sur du papier Munken, dans la limite de 50 exemplaires et numérotées.

Emmanuel Madec, fondateur des éditions Là, lui-même photographe et pédagogue de l’image, explique à ActuaLitté : « Étant un amoureux du papier, du toucher, je trouvais dans une affiche pliée, dans cette découverte progressive de l’image, une certaine sensorialité. Avec Pli, le regardeur peut s’approprier une image, du moment de la découverte au moment du rangement en passant par l’affichage. »

Et de poursuivre : « Je voulais que, sous cette forme différente, ces impressions restent des travaux limités. D'abord, pour expérimenter et observer la réception du projet, mais également pour que la réception soit vécue comme un évènement. Je voulais que, bien qu’il s’agisse d’une reproduction, l’œuvre conserve une certaine rareté, une certaine préciosité. »

Le premier numéro, d’ores et déjà disponible, est consacré au photographe suisse Hugues de Wurstemberger, avec une photographie de sa série Pauline et Pierre. Membre de l’agence VU » depuis sa création en 1986 et présentée par la galerie VU », il enseigne la photographie à Bruxelles.

L’artiste décrit ses photos comme suit : « Ces images sont les dix doigts de mes deux mains, de la fille, du garçon, de Pauline et de Juju, frère et sœur, de la mère et du passeur. Elles sont fragiles et têtues, en vitrail, entrailles. Je les connais depuis si longtemps, patine intime, qu’elles me sont devenues légendaires, des bottes de sept lieues, le conte que je raconte. »

Interroger la relation entre l'image et son support

En mai prochain, le deuxième numéro de Pli mettra à l’honneur le dessinateur Frédéric Malette avec sa série Attrapez votre flamme de vos yeux brûlants. Une occasion pour ce dernier de montrer une série sur laquelle il vient de commencer à travailler. « Pli était l’occasion de mettre en avant le travail discret de quelqu’un dont j’apprécie les réalisations, mais c’était également pour lui l’occasion de commencer à divulguer un travail en cours », indique Emmanuel Madec.

« Dans mes travaux, j’utilise des figures de notre Histoire culturelle contemporaine ou passée que je confronte à un contexte géographique ou social. J’y dessine des sentiments bruts afin de mettre la lumière sur les côtés discutables de notre Histoire commune », explique pour sa part Frédéric Malette.

Comme son nom l’indique, les publications de Pli arriveront donc pliées au format A5, accompagnées d’un carton présentant le visuel du trimestre et d'un texte de présentation de l’artiste, le tout glissé dans un étui transparent. Suivant Hugues de Wurstemberger et Frédéric Malette viendront le photographe Yannis Roger et la dessinatrice Emma Burr.

« Avec ces séries, je cherche à interroger, comme dans mon travail, la relation entre l’image et son support. Une affiche pliée, avec les traces que cela laisse sur l’image, ça met à distance le regardeur et en même temps, très rapidement on les oublie, ces plis, pour rentrer vraiment dans l’image » précise Emmanuel Madec.

Les éditions Là entendent proposer de nouvelles façons de diffuser et de vivre l’art au quotidien avec Pli, disponible uniquement sur abonnement. « Pli, c’est une façon à la fois de décloisonner et de faire le lien entre les arts. Avec les éditions Là, je cherche à trouver différentes formes de diffusion littéraire et artistique et ces affiches en sont un parfait exemple », conclut le fondateur de la maison d'édition.