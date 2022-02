Les personnages de la BD Donjon, de Trondheim et Sfar, changés en figurines

L'achat d'un premier pack de statuettes à 159 €, le Pack Collector Donjon, conditionne la réception des autres statuettes débloquées à chaque nouveau pilier de financement — 100 % du financement correspondant à l'objectif initial de 10.000 €.

Ce pack Collector donjon, consiste en 3 figurines numérotées en résine peintes à la main : Herbert, Marvin et Le Gardien. Il donne droit gratuitement aux bonus exclusifs (décors et personnages) en fonction des paliers atteints.

La cagnotte est aujourd'hui de 69.997 € et va donc probablement dépasser, à l'heure où nous écrivons ces lignes, le palier de 700 %. Au palier de 650 %, les contributeurs se sont vus offrir la figurine Grogro, et le décor Crânes de tilapins et os.

Pour celles et ceux qui ne pourraient mettre 159 € dans un pack collector, d'autres contreparties au financement sont disponibles : un ticket de loterie et un fond d'écran Donjon décliné pour téléphone, tablette et ordinateur sont disponibles à partir de 5 €. À partir de 25 €, les contributeurs recevront un mug magique : versez une boisson chaude dans votre tasse et une scène du Donjon avec Herbert et Marvin apparaîtra sous vos yeux !

Un pack de 3 figures monochromes (en doré, argenté, noir ou blanc), limité à douze exemplaires et ne donnant pas accès aux paliers, est également disponible au prix de 220 €.

Le projet se termine dans 13 jours, et permettra de financer la fabrication des figurines et des boites décor, les frais d'emballage et d'expédition, les droits des auteurs et de la licence, la part d’Ulule (8 %) et les frais bancaires et le travail du sculpteur Pierre Chabosy et de l'atelier de sculpture Attakus (Yvon & Rachel).

Plus d'informations sur la plateforme de financement participatif.

Crédits : Donjon Attakus / Delcourt