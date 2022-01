Les six finalistes de l'édition 2022 du Prix du Roman d’Écologie révélés

Le comité de sélection du Prix s’est réuni samedi 8 janvier pour choisir six finalistes qui, « tout en alertant sur la crise environnementale, interrogent de manière sensible notre rapport au monde » :



Climax, Thomas B. Reverdy, Éditions Flammarion

Indice des feux, Antoine Desjardins, Éditions La Peuplade

Mohican, Éric Fottorino, Éditions Gallimard

Plasmas, Céline Minard, Éditions Rivages



Pleine Terre, Corinne Royer, Éditions Actes Sud



Les printemps sauvages, Douna Loup, Éditions Zoé.

Dix étudiant(e)s issu(e)s de l’École Nationale Supérieure d’Arts de Paris-Cergy et de l’École Nationale Supérieure de Paysage de Versailles vont rejoindre le Jury pour élire un lauréat, dont l’identité sera révélée le 12 avril 2022 à la Bibliothèque Nationale de France, lors d’un événement qui « sera placé sous le signe des Langages de l’Écologie. »

Le Jury, côté professionnels, est présidé par Alexis Jenni, écrivain, et constitué de : Rémi Baille, journaliste à France Culture, Jean-Marie Compte, directeur du Département Littérature et Art de la Bibliothèque nationale de France, Pauline Frileux, ethnobotaniste, maître de conférences à l'Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles, Dalibor Frioux, écrivain, Cécile Gavriloff, écrivaine, Camille Guichard, scénariste et écrivain, Elizabeth Guillon, directrice animation et coordination transition écologique au Groupe La Poste, Antoine Hardy, doctorant en sciences politiques, Laurent Quintreau, écrivain, Laure Limongi, éditrice et écrivaine, Rémi Noyon, journaliste à l'Obs, Lucile Schmid, vice-présidente de la Fabrique écologique et présidente du Prix du Roman d’Écologie, et Pierre Schoentjes, professeur de littérature française à l’Université de Gand.

L'année dernière, le Prix a récompensé Lucie Rico pour Le chant du poulet sous vide, paru aux éditions POL.

