Cinq ouvrages récompensés par les Costa Book Awards 2021

Dans la catégorie « premier roman », l’auteur Caleb Azumah Nelson a été récompensé pour Open Water (Viking). Dans cet ouvrage, deux jeunes se rencontrent dans un pub du sud-est de Londres. Tendrement, à tâtons, ils tombent amoureux. Mais deux personnes qui semblent destinées à être ensemble peuvent toujours être déchirées par la peur et la violence. Open Water explore ce que signifie d'être une personne dans un monde qui ne vous voit que comme un corps noir, d'être vulnérable alors que vous n'êtes respecté que pour votre force, de trouver la sécurité dans l'amour, pour ensuite la perdre.

Unsettled Ground, signé par Claire Fuller (Fig Tree), obtient le prix dans la catégorie « roman ». Lorsque leur mère âgée, Dot, décède subitement, Jeanie et Julius, jumeaux de 51 ans, ne sont absolument pas préparés à vivre sans elle dans leur chalet rural délabré. Élevés isolés, loin des complexités du monde moderne, ils se retrouvent en quelques jours confrontés à l'expulsion et une dette colossale, alors que le réseau de secrets que Dot a tissé autour d'eux, depuis la mort de leur père il y a 40 ans, menace de se déchirer.

John Preston remporte le prix dans la catégorie « biographie », avec Fall: The Mystery of Robert Maxwell (Viking). Fall est le récit dramatique de l'ascension extraordinaire et de la chute phénoménale de Robert Maxwell. Né juif orthodoxe, il s'est échappé de la Tchécoslovaquie occupée par les nazis et a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale, devenant plus tard député et magnat des médias. Mais après sa mort mystérieuse, son empire s'est désintégré lorsque des dettes longtemps cachées et des transactions sans scrupules ont été révélées. Ce récit de John Preston révèle ce qui s'est si mal passé.

Le troisième recueil de Hannah Lowe, The Kids (Bloodaxe Books), remporte le prix dans la catégorie « poésie ». Ce livre de sonnets sur l'enseignement, l'apprentissage, la croissance et la parentalité, s'appuie sur la décennie d'enseignement d'Hannah dans un collège du centre-ville de Londres au cours des années 2000, ainsi que sur son propre passage à l'âge adulte dans les années 80 et 90. Il se termine par des poèmes sur son jeune fils apprenant à évoluer dans le Londres contemporain.

Enfin, dans la catégorie « livre jeunesse », The Crossing par Manjeet Mann (Penguin) a séduit les jurés. La mère de Nat vient de mourir, un événement traumatisant. Sammy doit fuir l'Érythrée pour avoir la chance d'une nouvelle vie en Europe. Un coup du sort rapproche ces adolescents de mondes opposés et leur donne de l'espoir à tous les deux. Mais l'espoir est-il suffisant pour réparer un monde brisé ? Une histoire profonde des tragédies bien réelles de la crise des réfugiés.

Le livre Costa de l'année, ou « Costa Book of the Year », est choisi par un panel de neuf membres, parmi lesquels des personnalités bien connues de la culture britannique, qui démontrent un goût prononcé pour la lecture. L'auteur du « Costa Book of the Year » sera récompensé d’un chèque de 30.000 £, remis au cours d'une cérémonie de remise des prix, qui se tiendra fin janvier 2022. L’artiste lauréat sera annoncé le mardi 1er février 2022.

Pour rappel, l’édition 2020 des Costa Book Awards avait salué Monique Roffey pour son roman The Mermaid of Black Conch: A Love Story, publié aux éditions Peepal Tree.