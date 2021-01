Monique Roffey reçoit le Prix Costa pour un livre “très original”

The Mermaid of Black Conch: A Love Story raconte l'histoire d'un pêcheur de St Constance, dans les Caraïbes, au cours des années 1970. Un jour, David découvre Aycayia, une sirène attirée par son chant. Il la dissimule bientôt à l'abri des regards des touristes, nouant une relation forte avec elle...

Suzannah Lipscomb, historienne et présidente du jury, a salué un titre « très original — qui ne ressemble à aucun livre que nous ayons déjà lu — et qui donne l'impression d'être un classique, écrit par une auteure en pleine maîtrise de ses capacités ».

Monique Roffey recevra avec le prix une somme de 30.000 $. Elle succède à Jack Fairweather, salué pour The Volunteer (Custom House) en 2019.

Le reste du palmarès est le suivant :

Prix du premier roman

Love After Love de Ingrid Persaud (Faber)

Prix de la biographie

The Louder I Will Sing de Lee Lawrence (Sphere)

Prix de la poésie

The Historians d'Eavan Boland (Carcanet)

Prix du livre jeunesse

Voyage of the Sparrowhawk de Natasha Farrant (Faber)

Prix de la nouvelle

The Person Who Serves, Serves Again, de Tessa Sheridan

Photographie : Monique Roffey, lauréate 2020